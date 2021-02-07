「駭客戰士」演習駭4將官　國防部砸逾1億買軟體自保

▲駭客。（示意圖／達志影像）

記者蕭羽耘／綜合報導

2017年漢光演習時，扮演「黑帽駭客」的士官，因攻破4名將官人事機密，遭依《外患罪》送辦，高檢署調查後不起訴處分。為此，國防部在去年向中科院採購，能掃瞄國軍民網可能存在漏洞的軟體，針對弱點掃瞄自保，耗資新台幣1億6508萬1000元。

國防部說明，該軟體除能掃瞄國軍民網可能存在的漏洞外，還能針對敵對勢力網站、主機、伺服器、物聯網裝置等終端設備，進行弱點探測，定期針對國軍208個軍民網，含軍醫、軍校等單位網站，做風險檢測，並建立敵重要目標情資庫，戰時能結合主戰兵力對敵實施關鍵打擊，遲滯敵軍作戰行動。

國防部參謀本部、通資電軍指揮部街採購該款軟體。國防部表示，我國經常面對網路竊資與攻擊考驗，像是108年度發生銓敘部及1111人力銀行個資外洩事件。

國防部說，如國軍網站發生相同情形，將使軍事作戰安全遭受極大損害，為確保國軍軍、民網資訊環境安全，參謀本部向中科院採購弱點掃瞄軟體，定期針對國軍208個軍民網，含軍醫、軍校等單位網站，進行風險檢測，辨識網站風險，而實施修正，避免國軍網站資訊存在於高風險環境，遭受損失。

資通軍部分，國防部說明，與針對敵對勢力目標網路情蒐任務使用，與資安防護的弱點掃瞄軟體使用範圍目的不同。因資安防護的弱點掃瞄軟體，須綁定電腦設備，基於軟體權及智慧財產等因素，無法以共用分享方式分享軟體。