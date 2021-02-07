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快訊／共軍運8反潛機侵我西南空域　連續16天擾台

▲▼共軍30日派1架運8反潛機闖我西南空域。（圖／國防部提供）

▲架運8反潛。（資料照／國防部提供）

記者蕭羽耘／台北報導

國防部7日晚間發布即時軍事動態，共機派遣2架次運8反潛機入侵我西南空域，自1月22日起，這是累積16天擾台。我空軍立刻派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

根據資料顯示，共機自2月以來擾台累積達7次，分別為2月1日運8反潛機1架次，2月2日運8技偵機1架次，2月4日運8電偵機1架次、運-8技偵機1架次，2月5日運8反潛機1架次， 2月6日運8技偵機1 架次，以及2月7日的運8反潛機2架次。

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