國軍打敗54國奪網安競賽第一　去年2士官演習駭4將官卻遭送辦

▲駭客。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者陶本和／台北報導

國軍日前代表參加美國「國際虛擬網路安全競賽」，從眾多科技強國的角力下突圍，取得第一、第四、第六與第七名佳績。不過，在此同時，先前在演習時，扮演「黑帽駭客」的士官，攻破4名將官人事機密，沒想到被依外患罪送辦，所幸高檢署調查後，處分不起訴。

國防部長嚴德發5日接見國軍代表參加美國「國際虛擬網路安全競賽」的選手時表示，資電作戰在防衛作戰中扮演著不可或缺的角色，網路戰部隊更是我國家級資安團隊的堅實力量。

本次競賽中，我國取得佳績，民進黨立委王定宇也在臉書上大讚，強調這充分證明我們國軍的堅強實力。同時也有不少網友也留言稱許，「台灣加油！」、「恭喜你們，辛苦了，繼續加油」等。

不過，國軍第四軍種「資通電軍」有2名士官，先前在漢光演習中扮演「黑帽駭客」，後來也在非演習期間，攻破國防部參謀本部人事參謀次長室管理系統，取得國防部前部長馮世寬、前參謀總長李喜明人事機密。

但是，本來以為這兩人會受到表揚，但卻遭依外患罪章的刺探搜集國防秘密罪嫌送辦。在此案爆發之後，被認為嚴重影響國軍士氣，其中有人已辦理退伍，並在知名上市電腦公司上班。

對此，調查局國安站在去年搜索約談兩人到案時，兩人都喊冤，強調這是每季、每月都要做的攻防演練行為；對此，調查局因對於法令解釋有疑義，因此全案函送高檢署。在檢察官調查後認為，兩人行為雖然符合妨害電腦使用與刺探搜集國防秘密罪，但是屬公務員依上級命令之職務行為，以阻卻違法等理由可不予處罰。