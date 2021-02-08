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新北山坡地違規取締春節不打烊　別讓執法人員取締當走春

▲新北山坡地違規取締春節不打烊 別讓執法人員取締當走春。（圖／新北市農業局提供）

▲新北山坡地違規取締春節不打烊，別讓執法人員取締當走春。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

過新年賀新年，但新年假期新北市政府農業局同樣不鬆懈，為避免新北市山坡地違規使用查報取締工作有空窗，農業局於春節已排定輪值人員待命，避免投機份子違規開墾山坡地，市府仍將依水土保持法取締。

農業局表示，新北市山坡地範圍佔全市土地面積88%，過去在2020年農業局共查獲250件山坡地違規使用。農業局持續精進山坡地違規查報取締機制，加強保護山坡地水土資源保育並防止不當的開發行為使用。

▲新北山坡地違規取締春節不打烊 別讓執法人員取締當走春。（圖／新北市農業局提供）

▲農業局提供多元管道供民眾詢問水土保持相關問題。

希望在牛年能有效降低山坡地違規案件數量，除了由農業局、各區公所及警察局等相關單位分工合作，另搭配衛星影像監測變異點，讓違規行為無所遁形，藉此遏止行為人違規開發行為。

農業局表示，年假7天，民眾若有發現不明人士及機具，隨意開挖山坡地或堆積土石之行為，可撥打1999新北市民專線通報，農業局將立即派員前往制止取締。依水土保持法規定，如未按規範實施水土保持之處理與維護，將處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，如有涉及致生水土流失者，甚至要面臨6個月以上的刑責亦要併科罰金，在此呼籲民眾切勿心有僥倖以身試法。

▲新北山坡地違規取締春節不打烊 別讓執法人員取締當走春。（圖／新北市農業局提供）

▲接獲違規通報農業局將派員前往了解。

▲新北山坡地違規取締春節不打烊 別讓執法人員取締當走春。（圖／新北市農業局提供）

▲農業局山坡地查報取締不打烊。

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