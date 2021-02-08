▲新北宮廟齊心防疫，春節期間逾60間取消超過80場大型活動。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

新冠肺炎疫情延燒全球，為防止疫情擴散、降低群聚感染風險，讓市民能在安全、衛生環境下過好年，新北市各宮廟齊心支持市府防疫政策，年節期間逾60間宮廟取消超過80場大型活動，與市府共同守護市民健康。新北市政府民政局局長柯慶忠表示，在疫情期間，建議民眾祈福方式可改採線上點燈，同樣可以照耀前程、保庇平安順遂，另外，也可以提前或延後到宮廟祈福，或在家虔誠拜拜，都能祈願新的一年平安如意。

民政局長柯慶忠表示，宗教信仰是許多民眾心靈的寄託，更是安定社會的中堅力量，尤其在去年新冠肺炎防疫期間，新北市各宗教團體秉持大愛，捐助本市防疫基金及防疫物資逾3000萬元，嘉惠在地學校與居民。今年年節也以防疫為優先，各宮廟取消祈福、遶境、發放錢母、福袋等活動，並落實管理及防疫措施，為市民健康祈福。

配合防疫，各宮廟也簡化參拜流程、調整參拜空間、加強人流控管、採單一出入口及分流管制，入口處安排專人協助落實衛生防護，並避免提供熱食，民眾需佩戴口罩才可入廟參拜，並建議隨身攜帶消毒液，讓防疫無缺口。另各宮廟大型活動異動情形，請民眾留意各宮廟公告。

其中，前已取消活動的包括板橋慈惠宮民藝大街及躦轎腳、板橋接雲寺元宵燈會、新莊武聖廟關聖帝君遶境、林口竹林山觀音寺元宵燈會、平安餐及春節雜技團表演、樹林鎮南宮新春嘉年華、蘆洲湧蓮寺錢母發放、新莊武聖廟停辦各項活動、三峽長福巖清水祖師公除夕頭爐香團拜及正月初六祖師公聖誕神豬祭典、五股賀聖宮除夕夜開運紅包發放等。

近期取消的則有三重義天宮除夕頭香團拜及紅包發放、新莊西盛福德宮發放發財金。另外，取消熱食點心供應的包括三重先嗇宮、中和力行福德宮、福和宮及永和保福宮、蘆洲湧蓮寺、新莊區文昌祠、西盛庄福德宮、西盛福德宮、後港昭德宮、後港慈惠堂、慈祐宮(媽祖宮)、新莊武聖廟等皆取消發放熱食。

另外，法鼓山除夕撞鐘改採線上直播、靈鷲山佛教團改採線上拜年及共修誦持、中和金山禪寺改為線上法會、淡水無極天元宮改採線上賞花、板橋北極宮進香活動延期、泰山巖除夕團拜縮小規模、三重奉巡府及玄峯慈惠堂熱食以外帶包發送、土城三元宮及埤林廣福宮不主動發放發財金等。

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