部桃第二階段血清「已採檢1224人」　醫院員工全數解除隔離

▲衛生福利部桃園醫院群聚感染新冠肺炎事件。（資料照／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

部桃群聚維持20人確診，第二階段抗體血清採檢共有1759人待檢驗。中央流行疫情指揮中心今（8）日表示，截至目前共檢驗1224人，仍在等待檢驗結果。PCR檢驗除了1人出國未採外，其餘均為陰性。部桃專案共有4345人遭隔離14天，目前醫院員工已全數解隔，社區與回溯仍有845人與3500人隔離中。

部桃群聚事件爆發後，中央流行疫情指揮中心於1月18日成立前進指揮所，由醫福會執行長擔任前進指揮官，前往桃園負責統籌調度。王必勝時隔22日出席記者會，被陳時中虧「頭髮白了不少」，也透露這段期間最怕晚上接到莊人祥和羅一鈞電話，「因為一定沒好事！」幽默談話也引起台上官員哈哈大笑。

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▲部桃專案隔離人數。（圖／指揮中心提供）



前進指揮所第一階段任務1是把紅區病人區隔，員工做嚴格自主管理，不搭乘大眾交通工具，不去群聚地方，全院消毒工作。之後依序將患者轉院，做消毒，再擴大回溯，進行居家隔離和採檢。

根據最新資料，桃園醫院已採2691人，目前已採2690人，其中1人出國未採，其餘採檢人都確定陰性。部桃專案除了本院之外，還有分院應採334人，全數採檢確定陰性；而在血清方面，第一階段應採706人，目前已採682人，681人確定陰性，1人檢驗中。在環境部分，醫療人員應採585人，全數陰性，綜合大樓182人也全數陰性。

▼2/8部桃專案檢驗進度。（圖／指揮中心提供）