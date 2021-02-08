快訊／台灣確定取得AZ疫苗20幾萬劑　最快2月底到貨、3月施打

▲指揮中心記者會指揮官陳時中說，目前確定取得20萬劑AZ疫苗。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

台灣確定取得AZ疫苗，將與COVAX非會員國平分130萬劑，但同樣施打AZ疫苗的南非政府卻於7日宣布，該疫苗對南非變種病毒（B.1.351）效力有限，決定停止接種。對此，指揮中心專家諮詢小組發言人張上淳表示，資料太少待釐清。陳時中表示，在與5~8國評分後，目前確定取得20萬劑AZ疫苗，最快2月底到貨、3月施打。

中央流行疫情指揮中心今（8）日召開專家會議，討論疫苗施打計畫。陳時中表示，開會是要建立施打疫苗資訊系統，因為病毒比以往複雜很多，但還是會以保護醫護人員為優先，目前每一季都決定施打相同的疫苗，不會有混打的情況。

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陳時中表示，因為疫苗施打資料要完整，疫苗資訊系統建置好，才能讓第一線施打困擾降到最低。另外針對不良事件通報，疾管署疫苗接種系統也與健保系統進行串接，讓出現問題時能及時通報。

陳時中另提到，未來疫苗如果採購量充足，會考慮開放一部分給商務人士自費接種，「目前不排除這樣的可能性」，但一定要防疫主要人員都施打了，才會有這樣的空間，開放給「有特別需求」的人來施打。

指揮中心發言人莊人祥受訪表示，屬於非會員國的國家有5至8國，分配時間會落於2月至6月間，到貨以後估計行政作業約1週可以開打，順序以醫療人員、防疫人員最優先。