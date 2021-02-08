1/7～1/14是院內感染關鍵期！一圖秒懂部桃個案確診採檢時序

▲中央流行疫情指揮中心部桃院內感染應變機制。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今進行部桃專案報告，醫療應變組副組長羅一鈞也親自說明部桃院內感染發生後，指揮中心的三階段作為，除了進行疫調、擴大採檢、擴大居家隔離等，目前已在進行第三階段的院內員工血清抗體篩檢。

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▲中央流行疫情指揮中心部桃院內感染應變機制。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

▲▼部桃結案報告。（圖／指揮中心提供）

從指揮中心的報告可見，第一階段在1/12啟動，針對疫調、匡列接觸患者、移至隔離病房等，由醫學中心派專家進駐，協助感控措施指導，也將醫院分為紅黃綠區，嚴格執行分艙分流，接著擴大居家隔離對象，以集中隔離和回院隔離為原則。

而在第二階段方面，進一步成立前進指揮所，全院患者只出不進，取消探病，也動用化學兵進駐協助消毒，並執行健康關懷回溯專案。第三階段則啟動清零計畫，進行全院人員和環境採檢，後續也做院內員工血清抗體篩檢。

羅一鈞說，部立桃園醫院院內感染，不算案812的話，有9個是直接接觸感染有關的，1/7~1/14是院內感染關鍵期，這8天就發生9個病例，1/11才確診案838，所以11日到14日當中，只有3天去做疫調、匡列等，另外，1/11確診案838，案852、856接觸也已經發生，從時序表可以發現，院內感染進展相當快速。

部桃感染後續過程中一直做擴大採檢，在第二圈發現案852是陽性，顯示病毒傳播速度蠻快的，第一波到第三波就在7天內發現，但是採檢發現有些潛伏期很長，很難早期採檢發現。

指揮官陳時中，預計在月底會訂出標準作業流程，讓未來醫院遇到類似問題，可以有一套準則，目前社區也達到觀察期了，之後有後續計畫會跟大家報告。