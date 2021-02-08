案925任職紡織廠匡列16名同事！指揮中心：工廠週末已消毒

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

美國境外移入案925今被爆出任職的工廠疑似沒做消毒，指揮中心發言人莊人祥今也說明，疾管署同仁和衛生局有一同到任職工廠做疫調，有針對個案在辦公室內沒辦法保持1公尺和上班時間超過15分鐘的同事做匡列，目前總計匡列16人居家隔離，如果有人認為自己被漏匡，可向衛生局反應。

案925為南部上市紡織大廠員工，今有人在網站爆料指稱，案925上班沒戴口罩、走遍全廠。該廠接受《ETtoday新聞雲》查證時表示，已經按政府流程來做，員工返台後自主隔離14天，進公司時，就算有病毒量，也已經很微量，這些衛福部都有資料，週末有衛生所來消毒、公司也進行消毒，可能是因為週末，所以大家不知道。

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對此，莊人祥也說明，疫調部分是由疾管署同仁和衛生局一起到公司了解，在疫調時患者是隔離在醫院，所以也有跟公司同事詢問相關接觸，有了解個案坐在工廠哪裡，後來是針對個案在辦公室內沒辦法保持1公尺和上班時間超過15分鐘的同事匡列16人。

莊人祥表示，該個案主要是在美國工作的業務人員，沒有跟所有人接觸超過15分鐘，如果有人覺得自己沒被匡列到，可以進一步跟衛生局講，消毒部分是在這兩天假日都有做全場消毒。