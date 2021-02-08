南非效力不佳停打AZ疫苗！我取得同廠牌　張上淳：樣本數少待觀察

▲專家諮詢小組召集人張上淳教授。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

台灣確定取得AZ疫苗，將與COVAX非會員國平分130萬劑，但同樣施打AZ疫苗的南非政府卻於7日宣布，該疫苗對南非變種病毒（B.1.351）效力有限，決定停止接種。被問到台灣接種是否受影響？指揮中心專家諮詢小組發言人張上淳回應了。

張上淳表示，南非政府暫停AZ疫苗，是因為對輕、中度防範力有限，但目前看來樣本數沒有很大。而國外也是緊急授權使用，會持續觀察AZ疫苗更新資料，包括65歲以上者，是否適合使用AZ疫苗，會持續參考，看要使用在哪裡比較洽當，再決定是否要給國內使用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張上淳提到，AZ疫苗先前是傳出對英國變種病毒株效果差，但現在看起來是還好，因此對南非變種病毒效力也有待觀察。在緊急授權使用的疫苗中，有些專家會擔心疫苗突變，因此會針對S蛋白基因序列進行調整，並且討論未來是否要連續接種2價或3價。

AZ疫苗對南非變種病毒效力不佳，中國醫藥大學兒童醫院感染科主任、中區防疫指揮官黃高彬則推斷，由於AZ疫苗是以腺病毒作為載體，但在南非地區的腺病毒感染盛行率超過8、9成，一旦感染腺病毒後，就會出現抗體，與AZ疫苗可能會因此中和，特別是亞洲、非洲等地的國家，腺病毒盛行率達到70－90%。醫師預測，這些地方施打疫苗效果恐不佳，但還是要以實際情況做觀察。

黃高彬也解釋，造成停打狀況是以疫苗效果作為評估，若效果低於90%，就表示有效性是值得懷疑的；低於80%就須重新思考是否要使用這支疫苗。他說明，低於80%代表10個人施打的結果，可能只有6、7個有效，仍會繼續感染的狀況下，對整個社會及民眾的心理會造成不安，因此才會有停打的決策。假設病毒變異的越明顯，若是在重要的地方會影響疫苗效果，可能就要再對疫苗成分進行調整。