網拍趁熱轉賣Clubhouse邀請碼　4組開價近28萬驚人

▲Clubhouse爆紅，不少網拍賣家趁熱潮販售邀請碼。（圖／翻攝自蝦皮拍賣）

記者洪菱鞠／綜合報導

最近討論度超高的語音社群平台Clubhouse，在全球掀起熱潮，隨著越來越多政商名流及明星藝人紛紛加入，讓這款APP關注度飆高，但想加入必須拿到邀請碼才能參與使用，在「一碼難求」情況下，Clubhouse邀請碼現在成為網路上搶手的拍賣夯物，國內拍賣網站目前最高開價到3000元，國外則有狠賣近28萬元。

引爆熱潮的Clubhouse，從美國矽谷新創圈一路夯到亞洲，包括特斯拉執行長馬斯克、美國知名主持人歐普拉，橋本環奈、AV女優波多野結衣等日本名人，都是APP會員之一，大咖名人進駐，再加上他們不定時開「房間」聊天或分享觀點，吸引不少人求上車，只是Clubhouse採取會員邀請制，每名用戶只有2組邀請碼可以分享給其他人，「誰有邀請碼？」頓時成為時下最紅的一句話，更有人從中嗅到商機。

▲有厲害賣家售出超過千個邀請碼。（圖／翻攝自蝦皮拍賣）

實際搜尋蝦皮拍賣、Yahoo奇摩拍賣、露天拍賣等國內3大拍賣網站，不少賣家腦筋動得快，趁著Clubhouse正熱之際，把邀請碼上架販售，統計相關商品數量至少逾500筆，除了單組售出，也有3組邀請碼一次賣1888元，另外，因為APP目前僅限定iOS版使用，還有趁機銷售二手iPhone 6，與ClubHouse邀請碼捆綁賣，祭出3,500～4,000不等組合價。若只從邀請碼來看，最高開價3000元，最低10元，價格落差大。

求不到邀請碼，乾脆直接花錢買一組，瞄準這樣的心理，想藉此轉手賺一筆的人不少，並且打出「現在不求人馬上擁有」、「馬上可以邀請～」、「快速邀請」等口號吸引下單，僅管有厲害賣家以328元售出1,413個，但一組都沒賣出的仍占多數。國外拍賣網站ebay上也是同樣情形，邀請碼喊價千元起跳，甚至破萬元，當中最驚人賣家是喊價到逼近新台幣28萬元，不過他也在商品描述說明為了支付學費，因此高價賣4組邀請碼。

▲國外拍賣網站的Clubhouse邀請碼喊價最高來到新台幣27萬元。（圖／翻攝自ebay）