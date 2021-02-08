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Clubhouse無審查！陸網友大聊敏感議題　專家搖頭：恐被關了

▲▼ 。（圖／翻攝自Clubhouse簡介）

▲Clubhouse爆紅。（圖／翻攝自Clubhouse簡介）

記者蔡儀潔／綜合報導

語音社交媒體Clubhouse爆紅用戶數不斷增加，當中也包括中國大陸，平台也湧現大量關於人權、國家認同和其他敏感議題的討論。不過大陸官媒發文指出，Clubhouse在中國注定水土不服。也有專家表示，中方必定正在密切關注該平台發展。

Clubhouse的討論區只有透過現有會員邀請才能加入，而在大陸各大熱門網購平台，截至7日相關邀請函出價，已達50元至400元（人民幣，下同約新台幣215至1720元）。

路透指出，在Clubhouse數個中文「俱樂部」裡，有數以千計用戶收聽內容廣泛的語音討論，從新疆拘留營、台灣獨立到香港地區國安法。

▲▼ 。（圖／翻攝自Clubhouse簡介）

▲Clubhouse去年初便推出，最近因特斯拉執行長馬斯克與網路券商羅賓漢（Robinhood）執行長泰內夫在平台上對話，頓時使用者暴增。 （圖／翻攝自Clubhouse簡介）

目前，中方尚未表示要封鎖Clubhouse。美國智庫「新美國」數字經濟研究院、史丹福大學網路政策中心「數字中國」項目主編魏光明（Graham Webster）表示，Clubhouse的特色在聊天的「隨意感」，對境內外關注中國議題的人具吸引力，再加上App不會因留下文字紀錄而遭到審查，可減少用戶討論壓力。

對於中方未來會否審查Clubhouse，魏光明認為，只要人們討論的場所轉移，政府定必密切關注事態發展，以了解平台會否涉及顛覆政權行徑，一旦出現危險的特定事件，相信平台將會被關閉。

大陸官媒《新京報》3日引述網路產業分析員說法，指Clubhouse在美國的用戶增加，是因該國正處於新冠疫情嚴重之際，然而中國已有微博、微信等其他通信軟體，與Clubhouse功能重疊，相信難以爭取同一社群使用。
另外分析員表示，由於Clubhouse依賴名人參與，並非技術或高質素內容，所以在中國大陸沒有市場可言。

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