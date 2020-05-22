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大咖名人加入新創社交App！　用戶不到5000人估值已達30億元

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▲Clubhouse。（圖／取自TechCrunch）

▲Clubhouse。（圖／取自TechCrunch）

記者謝仁傑／綜合報導

Clubhouse 是一個語音社交平台，目前還在測試階段，擁有不到5,000個用戶，大多數用戶都與知名的科技投資者有關，據《富比士》（Forbes）報導，它的最新估值為1億美元（約新台幣30億元）。潛在用戶必須透過Google表單註冊候補名單，因為目前這個App還沒在App Store中上架。

Clubhouse 允許用戶自由加入開放的房間與他人對話，啟動App後，會看到幾個虛擬房間，可以有多達100位參與者，既可以當作聊天室，也可以做為線上會議室。這個App也成功吸引了 Mark Cuban 等眾多科技名人以及 Kevin Hart 等娛樂名人加入。「他們還試圖讓碧昂斯和Jay-Z加入Clubhouse，」一位消息人士指出。

▲Kevin Hart。（圖／路透）

▲喜劇名人 Kevin Hart。（圖／路透）

雖然這個App目前仍處於測試階段，但其市場估值已達到1億美元，投資者 Andreessen Horowitz 希望 Clubhouse 能成為一股新的社交媒體熱潮，證明這種需要購買的應用程式也有需求或吸引力。目前它似乎已經透過增加資金和人脈來投入市場的競爭。

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