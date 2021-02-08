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百萬頭獎倒數2天！　新聞雲App樂透要你新年當富翁

一百萬的頭獎好誘人，連續開12天更是讓人興奮！過年除了吃團圓飯，當然少不了開運發大財的儀式──玩樂透！爸媽姨伯擠著熱鬧搶下注，試試新年手氣之外更是廣開財運，納財氣，現在用東森幣就能下注樂透！

※已有新聞雲App直接點我參加遊戲※

今年東森集團同步加碼「樂透過新年」活動，2/10（三）─ 21（日）跟著台彩一起天天開獎，天天送大獎100萬東森購物提貨券，無人得獎將累積到下期。

二獎50萬東森購物提貨券不手軟，更多好禮送不停！只要50枚東森幣就能下注。2/10（三）20:30即將開獎，倒數三天快下注！

ETtoday新聞雲總經理陳安祥表示，「樂透過新年」遊戲比照台彩樂透開獎號碼，新聞雲App會員只要有50枚東森幣，就可下注拚好運！

【新手下注攻略看這裡】
1.新會員就領300枚東森幣
下載新聞雲App，加入新聞雲會員並綁定東森購物會員，馬上取得300枚東森幣！6注籌碼立即握手裡！

2.用新聞雲App看新聞，天天領50枚東森幣
用新聞雲App登入會員並綁定東購會員，看新聞1篇得1枚東森幣。天天最多可領50枚！多看一天新聞，多一注機會！

小叮嚀：看新聞累積之東森幣，統一隔天發到會員帳戶喔！

3.東森幣還能在東森購物折抵消費，依規定領回饋。

如還未下載新聞雲APP，四步驟超簡單》

1.下載並註冊新聞雲App會員


2.綁定東森購物會員開啟東森幣功能，綁定即領300枚東森幣

3.點選App下方列表「活動」進入「樂透過新年」遊戲

4.每次下注50枚東森幣，看新聞就能累積任務獲得東森幣！吸收新聞新知，連帶提高下注次數！

已經是ETtoday新聞雲APP的使用者，每天看新聞就能累積東森幣。看新聞獲得的東森幣，將會於隔日入帳，天天看新聞，讓您下注下不停！

還不是ETtoday新聞雲APP的使用者，現在可以趕快下載東森新聞雲APP，綁定東森購物會員開啟東森幣功能，首領300枚東森幣，就可點選App下方列表「活動」進入「樂透過新年」遊戲。

※點我進活動頁，成為百萬得主※

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