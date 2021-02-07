逛全聯像中邪！人妻尾隨店員「無意識掃了6盒」　羞吐原因網共鳴

▲全聯生鮮食品快到期時會特價。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）



記者黃可昀／綜合報導

媽媽們的省錢算盤都打很精，尤其是看到特價品眼睛都特別亮！一名女子表示，她每次去全聯都感覺自己像「沒有靈魂中邪了一樣」，都會不由自主跟著貼食品標籤的店員，對方走到哪自己就跟著買到哪，回到家才突然清醒，讓她忍不住直呼「我覺得我得了一種病」。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」表示，她每次去全聯都會傻傻跟著貼標籤的店員，「她貼什麼我就跟著拿什麼....」因為對方貼的是特價標籤，肉片、土魠魚、雞翅、透抽全部都6折，玉米也特價2支33元，去一趟超市就抱回6大盒，雖然撿到便宜，但買回家才發現全部都是肉類，「到家後才開始苦惱要怎麼組合這些食材」，實在對自己哭笑不得。

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▲連店員都注意到原PO一直跟在屁股後面。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）



事實上，超市到下午時段都會有一些特價的生鮮食品，通常是已經在店內放了一兩天都未售出，為了避免久放壞掉，店家會低價賣出，有些甚至6折價錢就能買到，但這種好康可遇不可求，不一定天天都有。

網友笑回，「妳好會買喔！我都買不到6折的東西」、「你買的都很好料理，很值得買，尤其是6折」、「原來家庭主婦都有這樣的困擾⋯」、「我也生這種病，原來不是只有我」、「全部都值得買，但是海鮮要考慮一下」、「換標籤的工作人員：我壓力好大(內心)」。