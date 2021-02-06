強化空戰能力　空軍砸5.3億養護「即時演訓系統」

▲為強化空戰能力，空軍砸5.3億養護「即時演訓系統」。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

近來共機頻繁入侵我國西南空域防空識別區（ADIZ），每日一報已是稀鬆平常的事情。為了維持現役「空軍戰演訓即時顯示系統（ACTIS／TAS）」功能順暢，空軍砸下5億3174萬4千元，以5年為期，委由中科院維持該套系統的運作服務及維修。

隨著總統蔡英文連任，兩岸關係持續緊張，去年開始對岸的解放軍機出勤、繞行甚至入侵台灣西南空域防空識別區的次數逐漸增加，到了近期更是天天都來；由於共機只要靠近識別區，我國空軍便會派出戰機升空應處，此舉也等於在消耗我國空軍的戰備能量。根據統計，今年1月共機已來了79架次，進入2月後，目前也已累積4次、5架次。

根據中科院介紹，「空戰即時演訓系統」是由任務顯控系統、遠端顯示分系統、機動顯控系統、地面接收站與各式莢艙等所組成，具備空對空之即時接戰戰況顯示與戰果裁定之能力，可精確掌握實兵演訓過程與操作風險，以精實訓練成本，達到真實且有效益的空戰訓練。

該系統能提供多載台多目標即時定位顯示、提供多控制中心聯網運作、提供空對空／空對面／面對空各型武器模擬、提供威脅模擬器接戰控制、提供資料中繼、提供機動式部署等等，有助即時掌握可能的各種風險。