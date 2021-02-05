共機再派運8擾我西南空域　空軍出動防空飛彈追監

▲共軍運8反潛機。（圖／國防部提供）

記者林銘翰／台北報導

南美洲國家蓋亞那在雙方同意對外發布設處協定後，因中國大陸施壓而宣布終止協定。空軍司令部5日晚間發布共機動態，一架運8反潛機再次侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

外交部4日宣布在蓋亞那設置台灣辦公室，蓋亞那外交暨國際合作部5日卻發出聲明，強調「一個中國」政策以及和大陸邦交不變，與台灣協議因「溝通失誤（miscommunication）」而終止（terminated）。

隨後，蓋亞那外交部長陶德（Hugh Todd）在臉書上發布新聞稿，宣布中國大陸對蓋亞那捐贈2萬劑COVID-19疫苗，最快預計在3月就能取得，屆時幾乎會是國際上首波疫苗取得的國家之一。

不過，空軍司令部晚間發布共機動態，一架運8反潛機再次侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

▼空軍司令部5日晚間公布共機動態。（圖／國防部提供）



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