行動佛殿環島祈福台南最後站抵南區萬皇宮　下周將到高雄前鎮歡慶春節

▲世界佛教正心會「行動佛殿佛光遍照環島祈福法會」於2月5日至2月8日在台南南區萬皇宮前廣場舉辦一連四天祈福法會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

世界佛教正心會「行動佛殿佛光遍照環島祈福法會」於2月5日至2月8日在台南南區萬皇宮前廣場舉辦一連四天祈福法會，月6日上午台南市議員李啟維、南區區公所主秘吳朝立、民政局廖俊添專員、萬皇宮主委蔡忠壽等人到場祈福。

吳朝立主秘表示，行動佛殿環島快3年非常不容易，而且在這疫情蔓延之際，佛殿的防疫措施落實很徹底，除了噴灑酒精，還需填寫實名制，相當讚嘆！

李啟維議員兩天都來到佛殿，對於該會的善行義舉表達敬佩。民政局廖專員已經是第2次來到佛殿，非常開心佛殿在台南舉辦多場祈福法會，祝福法會圓滿成功。蔡淑惠議員邱賢珉主任也代表議員祝福大家新年快樂平安健康。

該會指導上師恆性嘉措仁波且表示，行動佛殿走遍台灣各地，常向當地宮廟借用場地，就如本周第122站喜樹萬皇宮，其主要祭拜的是王爺，葉、朱、李三府千歲，我們知道台灣多是媽祖、王爺的道教信仰，拜媽祖、王爺是求身體健康，家庭美滿、財源廣進，但是我們百年之後呢？修學如來正法，祈請佛祖帶我們去西方極樂世界，不要再來受生老病死輪迴的痛苦，要把握時間學佛。

周末兩天該會準備的樂藝供佛節目相當精彩，邀請到短褲樂團、金鑽樂團、芊彤歌唱坊、永保安康歌唱協會等，歡迎所有台南鄉親來到萬皇宮前廣場，一起來禮拜三寶佛，來觀看精彩的音樂舞蹈演出，以一顆純淨恭敬虔誠之心禮拜瞻仰佛陀舍利，絕對能得大加持，禮佛一拜，功德無量。恭誦佛經，念經增長福報智慧，也為親朋好友祈福迴向，祝願國泰民安、風調雨順，世界和平！

不分年齡，用過都大推

