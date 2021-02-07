「國家級鬧鐘」連響14次！網推警報受害者是他：阿北，出事了阿北

▲寶可夢阿伯被網友公認是「國家級鬧鐘」的最慘受害者。（圖／網友林嘉雯授權使用）

記者許凱彰／台北報導

7日凌晨1點36分發生規模6.1的中型有感地震，除了屏東縣外，幾乎全台有感，國家警報還因此狂響14次。許多網友被國家級警報吵醒，也有網友直指受害最慘的應該是紅遍海內外的土城「寶可夢阿伯」陳三元，一次60餘支同時響起，就此引發熱烈討論。

對此，氣象局表示，該起地震規模6.1，震央位於台灣東部海域、宜蘭縣政府東方85.1公里，震源深度112公里。據悉，目前各地沒有災情傳出。最大震度位於宜蘭武塔，以及苗栗市4級；其餘地區震度分別為，花蓮、新北、桃園、新竹縣市3級；台北、台中、南投、台東、彰化、雲林、嘉義縣2級；基隆、高雄、嘉義市、台南市1級。

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▲凌晨01：36發生規模6.1的地震。（圖／氣象局）

由於此次地震氣象局所發布的細胞簡訊狂響14次，有網友被這「國家級鬧鐘」吵醒，另外，有一群網友直接想到同時擁有「至少64支手機」的寶可夢阿伯。前陣子寶可夢阿伯才將腳踏車改裝到搭載64支手機，就像孔雀開屏當一片比人還要高的擋風玻璃，畫面相當壯觀。

網友們紛紛直言，「正在享受國家級電療」、「72支手機，每支響個5次，伯伯要關360次訊息，好忙好忙」、「還不知道哪支在響 （完蛋了）」、「阿伯，阿伯～出事了阿伯」、「阿伯還在忙著按手機關掉警報」、「超立體環繞音效鬧鐘還以為手機壞了呢」。

▼國家級警報14連發，嚇壞熟睡中的民眾。（合成圖／氣象局、ETtoday攝）