他失足墜山慘死！K2「殺人峰」跨國登山隊失聯　1個月至少3人喪命

▲喬戈里峰山勢陡峭，許多登山家失足、葬身在此。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

全球第二高山峰喬戈里峰（K2）位於喀喇崑崙山脈中段，海拔高度為8611公尺，陡峭的地勢讓不少熱愛登山的人士葬身於此，不久前才證實西班牙好手明格特（Sergi Mingote）失足摔落喪命，如今卻又傳出由3名登山家組成的跨國登山團隊已與基地失聯超過30小時，就連直升機也無法尋出下落，其山勢如此危險，令喬戈里峰又有「殺人峰」之稱。

根據《法新社》報導，該登山團隊由智利的墨爾（Juan Pablo Mohr）、冰島的史諾里（John Snorri）、巴基斯坦的薩德杷喇（Muhammad Ali Sadpara）組成，該探險隊經理悲傷透露，3人的GPS定位追蹤器已停止運作，且3人早已與基地營完全中斷聯繫，雖事後尋求軍用直升機協尋，不過卻沒有發現任何可疑蹤跡，且喬戈里峰不僅山勢危險、就連氣候也相當糟糕，根本對搜救毫無幫助。

▲尼泊爾登山隊冬季無氧成功登喬戈里峰。（圖／路透社）

據悉，才剛進入2021年，喬戈里峰就接連發生登山死亡事故，包括來自西班牙的明格特、1月死於適應訓練的美籍俄國人高德法（Alex Goldfarb）、從7400公尺高處摔落至5500公尺死亡的保加利亞籍登山家斯卡托夫（Atanas Skatov），今年僅傳出由10人組成的尼泊爾登山隊於1月10日創下人類首次冬季無氧登喬戈里峰的紀錄。

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