機車男獨闖屏東陰陽瀑布登山迷途！　59人救援日夜狂搜30hrs尋獲

▲屏東縣政府消防局出動人員找到陳姓登山客 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

台南市陳姓男子4日單獨騎乘機車到屏東縣泰武鄉瓦魯斯溪陰陽瀑布附近登山迷路，屏東縣政府消防局獲報出動大批人員及器材上山救援，5日晚發現他行蹤，由於未受傷，他表示不需就醫，消防局呼籲登山前除了裝備器材要完善外，對於登山路線和個人能力亦要審慎評估，千萬不可貿然入山，以免發生重大危害。

▲▼搜救人員日、夜找人。

消防局於4日中午12時57分接獲陳姓男子欲到泰武鄉瓦魯斯溪陰陽瀑布附近登山卻迷途，立即出動大批人上員上山救援，於4、5兩日各分成3組搜救路線，沿瓦魯斯溪沿岸及北大武山新登山口下切方向搜尋，並於往陰陽瀑布岔路口空地成立前進指揮站，共計出動19車次、58人次警義消及2架次空拍機前往搜救，另請林務局協助搜救，由第二大隊程冰霜大隊長帶隊指揮。

5日晚間20時54分尋獲登山迷途者，其表示未受傷不需送醫，將其帶往泰武分隊後交家屬及員警處理。

消防局提醒民眾，登山前可提前下載「119報案APP」，萬一發生意外，使用APP報案可立即傳送報案人所在位置，供119執勤員於第一時間派遣消防人員趕赴現場搜救，以爭取黃金救援時間。

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