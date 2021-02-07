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40歲被教召！他嘆「士官長都沒那麼老」…網見亮點：早知當年別貪

當兵、營區、軍營、軍人示意照。（圖／東森新聞）

▲軍人示意照。（圖／東森新聞）

記者黃可昀／綜合報導

教召名單已開放查詢，男網友們這幾天紛紛湧入網站確認，一名即將滿40歲的男子無奈表示，他已經年紀不小了卻還是收到教召通知，「部隊的士官長都沒有那麼老了，是要我回去貢獻什麼？」

原PO在PTT表示，他明年就滿40歲，近日意外收到教召通知，令他納悶的是，自己已經邁入中年，不像一般年輕男性體力那麼好，而且年紀在軍中也算稍長，實在不了解被教召的原因，「是要我回去貢獻什麼，幫忙釘兵？」

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▲▼漢光演習,陸軍特戰指揮部,國軍官兵,反空機降作戰演練,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,特戰官兵。（圖／記者李毓康攝）

▲近40歲了還是被教召。（示意圖／記者李毓康攝）

他也透露自己當初服役時是擔任義務役士官，「退伍時掛中士月薪約1萬7。」網友留言，「拿雙薪爽啊」、「退伍八年後基本上收到教召的機會很低吧」、「以前士官長都快60了，連連長都管不動他」、「早知道當年就別貪那幾千塊當士官」、「當初有受士官訓的，當兵爽個半年，可是教召時都要帶兵XD。」

據了解，國防部後備指揮部規定，志願役士兵除役年齡是45歲、義務役士兵36歲、尉級軍官及士官50歲、校級軍官及士官長58歲、中將65歲、二級上將70歲。此外，現在教召編管期已從8年延長為12年，民國113年起，將全面實施「1年1訓、1次14天」教召政策。

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