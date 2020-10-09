搭客運票根要留好　到宜蘭11家、花蓮18家租汽機車優惠一次看

▲高公局規劃於國5北上宜蘭-頭城實施大客車優先通行措施，搭客運能省30-40分鐘。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

國慶連假到來，若搭乘國道客運到宜蘭、花蓮玩車票票根千萬要留好！公路總局推出持客運票根向指定業者租車享優惠，其中，宜蘭有11家、花蓮有18家指定租賃業者，另外，若持購票證明或租車憑證，回程客運更可再退200元（租汽車）或100元（租機車）。

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▲連假期間，高公局於國道5號北上宜蘭-頭城實施大客車優先通行措施。（圖／記者游芳男攝）

國慶連假公路客運多項優惠如下：

1.14家國道客運業者，配合提供89條國道客運路線，享國道客運票價平日優惠或原票價85折優惠。

2.45條台灣好行路線，持電子票證乘車享半價優惠。

3.公共運輸轉乘優惠，搭乘國道客運、台鐵、高鐵，10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費。

4.東部地區持電子票證搭乘公路客運或市區客運間轉成，享基本里程或一段票免費優惠。

5.搭乘北花線國道客運，單人來回優惠價400元。

6.台北-花蓮鐵公路聯運優惠。

7.統聯客運1663南港-花蓮路線，與KKday、Klook等通路合作販售車票，另與旅行社、飯店合作推出旅遊或住宿套票優惠。其中，與明利旅行社合作車票+一日遊只要988元；與花蓮璽賓行旅主題飯店合作，來回車票2份+住宿1晚只要2999元。

8.台北-宜蘭高鐵公路客運交通聯票優惠。

▲連假期間，搭乘北花線國道客運，單人來回優惠價400元。（圖／記者賴文萱攝）

公路總局副總工程司李忠璋表示，連假期間，高公局於國道5號北上宜蘭-頭城實施大客車優先通行措施，大客車尖峰時段行經該路段旅行時間平均能省30-40分鐘；公路總局也在蘇花路廊於南下蘇澳及北上崇德地區規畫大客車優先通行，搭客運的乘客，於南下塞車時可省35分鐘，北上塞車時可省15-20分鐘。

▲中秋國慶連假公路優惠措施。（圖／公路總局提供）

國道客運在連假期間台北往返宜蘭班次，尖峰時間縮短為3-5分鐘發車，候車時間不會超過20分鐘，旅客也可選擇在板橋轉運站、市府轉運站、台北轉運站、圓山轉運站及新店大坪林等站搭乘。

▲連假期間，台北往返宜蘭班次，尖峰時間縮短為3-5分鐘發車，候車時間不會超過20分鐘。（圖／首都客運提供）

公路總局也與花蓮在地17家租車業者合作，民眾只要憑國道客運票根即可享有租車優惠，合作租賃業者可供租車數量，小客車共有590輛、機車共有954輛，優惠部分最低65折起。至於北花客運部分，原先南港-花蓮單人單程票價為320元、板橋-花蓮單人單程票價為352元，這次連假期間享單人來回僅400元，約享57折到63折。

宜蘭縣

1.偉世紀租車：憑當日北宜線國道客運票根，租車85折。

2.永定租車（安定租車）：憑當日北宜線國道客運票根，租金汽車折100元、機車折50元。

3.方向盤租車：憑當日國道客運票根，租車85折。

4.格上租車：憑當日北宜線國道客運票根，租車7折。

5.和運租車：憑當日北宜線（北部→羅東）國道客運票根，依票根金額折抵租金。

6.中租租車：租車平日65折、假日75折。109年國慶連假憑當日六大國道客運票根租車再折100元，加贈限量柴寶購物袋1個。

7.正大租車行（益興租車）：憑當日北宜線國道客運票根，租金汽車、機車及電動機車折50元。

8.金城租車：憑當日北宜線國道客運票根，租金汽車折100元、機車折50元。

9.天天來租車行：租金機車及電動機車折50元。還車時加贈國光客運10元折價券1張。

10.胖胖租車行：憑當日國光客運票根，租金機車及電動機車折50元。還車時加贈國光客運10元折價券1張。

11.灰熊MOTOR機車出租：憑當日北宜線國道客運票根，租車優惠50元。

花蓮縣

1.和運租車：憑當日北花線國道客運票根，承租1天，最高折抵200元；承租2天（含）以上依票根金額折抵租金。

2.格上租車：憑當日北花線國道客運票根，租車7折。

3.中租租車：租車平日65折、假日75折。109年國慶連假憑當日六大國道客運票根租車再折100元，加贈限量柴寶購物袋1個。

4.安維斯租車：全車款租2日以上每日租金7折。

5.聯邦租車：憑當日北花線國道客運票根，租車折100元。

6.富豪聯合租車：憑當日北花線國道客運票根，租車平日6折、假日65折。

7.名星租車：憑當日北花線國道客運票根，租車再折100元。

8.直航租車：憑國道客運票根租汽車折200元、租機車優惠價1日350-450元（機車租金以現場優惠內容為主）。

9.中港租車：憑當日北花線國道客運票根，租汽車再折100元，機車再折50元。

10.行易租車：憑當日北花線國道客運票根，租汽車再折100元，機車再折50元。

11.新億租車：憑當日北花線國道客運票根，租汽車再折100元，機車再折50元。

12.鴻君租車：憑當日統聯客運票根，租汽車再折100元，機車再折50元。

13.和信租車：憑當日北花線國道客運票根，汽車現金價再折100元。

14.一路順租車：憑當日北花線國道客運票根，租汽車再折100元，機車再折50元。

15.統一租車（全能租車）：憑當日北花線國道客運票根，租車8折。

16.鋐運機車出租：憑當日北花線客運票根，租車9折。

17.富揚機車行：憑當日北花線客運票根，租機車再折50元。

18.捷安特花蓮站：國慶連假憑當日北花線客運票根，租腳踏車9折。

▲國慶連假轉乘客運再租車可享優惠。（圖／公路總局提供）

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