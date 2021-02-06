罷捷失敗！陳柏惟：代表台灣人民「3個不接受」...民意翻轉

記者鄧木卿／台中報導

高雄市鳳山區市議員黃捷罷免案失敗，被點名下一個罷免對象的基進黨台中市立委陳柏惟表示，罷捷失敗代表著台灣人民三個不接受，包括政治惡鬥、罷免方和國民黨、共產黨一致，以及毫無正當理由，他說，如果共產黨要拿國民黨的手槍，打出罷免子彈，他會站在第一線替台灣人承擔。

▲陳柏惟表示，罷捷失敗是公民社會成功。（圖／陳柏惟提供）

陳柏惟下午在霧峰區得知罷捷案失敗後表示，2018年，中國國民黨在鳳山取得絕對勝利，但在這次罷免上卻失敗，可看出民意翻轉，代表著人民厭惡政治鬥爭，罷捷不被人民接受，罷捷的失敗，不是某個政黨成功，而是公民社會的成功。

其次，罷免方和中共態度一致，引起人民反感，例如罷免理由其中一項提及國安法21條，這法令是中華人民共和國的法條，此外，罷免理由還指出香港人是暴民，他認為，罷免方一直和新黨、國民黨和共產黨說法都一致，這是第二個讓台灣人民不接受的地方。

最後，很多國民黨員都因為詐領助理費被起訴、貪污、詐欺的罪行，這些人都不罷免，反而要罷免一個連續三屆問政優秀的市議員，這也不被人民接受，因此，未來的罷免活動，不只程序要有正當性，更要有充份理由，這是對台灣政治新試驗和挑戰，他還說，如果共產黨要拿國民黨的手槍，打出罷免子彈，他會站在第一線替台灣人承擔。

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