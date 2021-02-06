春節國5「行車時間增7倍」　高公局曝1招避塞又省錢：省30分↑

▲春節疏運措施。（圖／高公局）

記者李宜秦／台北報導

國內疫情升溫，春節連假期間私人運具使用量有機會大增，國道塞車情形恐加劇。交通部高公局表示，國5壅塞勢必難以避免，初一到初三南向旅行時間為平時5倍、初三至初五北向旅行時間為平時7倍，建議用路人多利用大眾運輸，不只可避開塞車，可節省30分鐘以上外，也可享受多重優惠。

高公局交通管理組科長蔡明哲表示，今年小年夜、除夕流量會增長，不過初一到初五流量增加情形更大，預計南向車流最大量為初二，車流量約是平時1.6倍；北向最大量為初四，是平時1.8倍；雙向最大量為初三，是平時1.6倍。國5在初三、初四北向路段恐塞到凌晨2、3點。

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為鼓勵民眾搭乘公共運輸，國5持續實施多項大客車優先通行措施，搭乘大客車較自行開車可節省30分鐘以上。另公路總局已宣布多項前往東部國道客運票價與租車優惠，如北花線來回票400元，以及在指定日期4人同行1人免費，以及持國道客運購票證明租車再享優惠。

▲春節國道車流大增。（圖／ETtoday資料照）

高公局為疏導春節連假期間車流，將於假期間針對尖峰時段實施高乘載管制措施，初一初三每日6至12時，實施國5南港系統交流道南向入口匝道高乘載管制。初三至初五每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制，初三至初四每日13至18時，實施國1北向高雄端至湖口、國3北向九如至大溪入口匝道高乘載管制。

高公局參考近3年春節連假交通量及交通特性，預估較好走的時段，包括2/10到2/14(小年夜到初三)，南向下午13時後之時段；2/14到2/16(初三到初五)，北向上午12時前之時段。

其中，2/13、2/14(初三、初四)為北返尖峰日，預估於中午過後將出現長時段壅塞，國5及西部國道部分北向路段恐將壅塞至隔日凌晨始逐漸紓解，因此，建議北返民眾可延後至「初五上午時段」出發，避開車流過度集中時段。

▲春節期間匝道封閉措施一覽。（圖／高公局提供）