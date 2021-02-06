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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷捷失敗3大關鍵！國民黨高市黨部副主委曹桓榮：受制藍綠對決

▲▼王浩宇遭罷免，黃捷回應。（圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜／高雄報導

無黨籍高雄市議員黃捷罷免投票6日登場！最後因同意票沒跨過7萬2892票，罷免行動宣告失敗，藍營分析，鳳山區以往都是綠大於藍，如果萊豬等民生議題、公共議題的影響沒有擴大，一旦變成政黨對決，就會增加罷免的難度。綠營則認為，這次罷免投票本來就不具正當性，罷免沒通過就是市民針對這種「報復性」罷免無法認同。

▲黃捷挺過罷免危機。（圖／記者吳世龍攝）

回顧罷免黃捷的歷程，黃捷因在高雄市議會質詢中質問自經區，翻了韓國瑜一個大白眼而爆紅，被封為「白眼女神」。罷捷團體此階段就已默默籌備準備罷免黃捷，但後來接近罷韓投票，因不想造成衝突，罷捷團體選擇不主動出擊，只收件。但後來因黃捷多次站出來呼籲民眾參與罷韓投票，在韓國瑜確定6月6日被罷免後，罷捷團體決定積極行動，因此也被綠營視為「報復性罷免」。

▲罷捷二階啟動，四叉貓也到場 。（圖／記者吳世龍攝）

▲罷捷二階送出4萬多份連署書  。（圖／記者吳世龍攝）

但罷捷團體強調，這是「抱負性罷免」，主張要將不適任的議員淘汰，過程甚至為了保險起見，第一階段收集時間就拉得相當長，因認為，須要收集到一定數量的連署書；109年7月31日，終於將罷免黃捷第一階段連署書約3千份送至台北中央選委會審查，同年11月20日第二階段連署書繳交甚至達4萬多份，12月18日宣布罷免案成立。

隨後罷捷團體提出5大罷免理由，包含「問政未盡議員之職責」、「問政內容扭曲事實、罔顧民意」、「用意識形態問政，行事風格兩套標準」、「做人不厚道沒有禮義廉恥不足代表民意」、「違法介入港暴進行物資募集，對中態度嚴重雙標」。

▲吳怡農為黃捷站台 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲綠營民代紛紛為黃捷站台   。（圖／記者洪靖宜攝）

從黃捷表現來看，她一開始都向外宣稱不擔心，甚至還提醒鳳山的「鳳」字沒有這麼好寫，沒想到罷捷團體藉著地毯式宣傳，志工擺攤，都在期限內將連署書收集完畢，甚至繳出的連署書都比規定數量還多，因此越接近2月6日投票時間，黃捷動作頻頻，除了開始招募挺捷志工，甚至呼籲大家一定要出來投「不同意票」，也因為總統蔡英文在民進黨中常會首次以黨主席身分表態力挺黃捷後，民進黨立委、議員紛紛陪著黃捷掃街，還站路口拜票，盼能獲得鳳山鄉親的支持。

▲黃捷招募「挺捷志工隊」 。（圖／翻攝黃捷臉書）

▲黃捷招募「挺捷志工隊」 。（圖／翻攝黃捷臉書）

第三階段罷免投票，根據《公職人員選舉罷免法》規定，市議員罷免案投票通過門檻，同意票數需達原選區選舉人數4分之1以上，且同意票數多於不同意票數，鳳山總選舉人數為29萬1566人，同意罷免須超過7萬2892票，是當時黃捷當選票數1萬8420票的近4倍之多，最後黃捷挾帶個人魅力，成功守住議員一職。

據高雄市黨部副主委曹桓榮分析，罷免會失敗，首先就是投票率沒有起來，選情偏冷，藍營支持者的溫度沒有被燃起，中間選民也沒有因為反萊豬的議題願意出來投這一票；第二、因被罷免人偏綠，如果民生議題公共議題沒有被擴大，變成政黨對決。第三，投票剛好為年節前，且許多在外地工作的人不見得會特別返鄉投票，因為再一個禮拜就要放春節，所以會回到「在地居民的覺醒對決」，罷免失敗，就是差在投票率，及回歸到藍綠基本盤，確實有困難度。

▲罷捷選前之夜 。（圖／記者吳世龍攝）

▲罷捷團體後期緊抓黃捷沒有參與高雄市議會萊豬表決    。（圖／記者吳世龍攝）

分析韓國瑜在2020年總統大選鳳山得票數8萬2432張，國民黨籍李雅靜選立委則囊獲8萬6127票，兩者票數均高於罷免成功需要的7萬1957張。但蔡英文在鳳山拿到13萬8172票，民進黨籍立委許智傑則是有11萬4998票，民進黨均勝出，看得出選民結構被視為綠大於藍，因此也增加罷免的困難度。

▲罷捷選前之夜 。（圖／記者吳世龍攝）

▲罷捷選前之夜 。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市民進黨部主委趙天麟認為，這次罷免投票是不具有正當性的，已經不只是針對個人或是政黨，而是論述的對決，具地方觀察，此次罷免投票不同意票的量能高，比較過往罷免投票通常都是罷免方較為熱絡，或是以投票率來看出勝負，他斷定此次要投下不同意票的市民一定相當多，主要就是市民針對這種「報復性」罷免無法認同。

中山大學政治研究所教授廖達琪表示，原先此場選戰並未引起太多注意，高雄更是選情冷清，所需7萬多票確實不容易，和王浩宇相比黃捷不同，她深受年輕族群喜歡，而一直到總統蔡英文下令，變成政黨對決，而罷免不通過也顯示綠營動員力道足，蔡英文主導號令還是深具影響力。

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