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復興空難6年「唯一倖存空姐」2164字問：為什麼是我？　曝最悲傷事

▲▼復興空難,黃敬雅。（圖／東森新聞）

▲復興空難2015年墜毀基隆河意外，造成43人死亡。（圖／東森新聞）

記者葉國吏／綜合報導　

2015年2月4日，復興航空發生墜入基隆河空難，造成43人死亡。如今已經過了6年，當年唯一生還的空服員黃敬雅，她4日在臉書發文透露，復興空難發生至今，她一直到上個月才開始接受學會與它共存，她也提到飛機墜毀前一刻的狀況，希望藉由她的事情可以鼓勵正面臨人生低潮的人。

2012年復興航空首次到高雄大規模招考空姐，在地出身的黃敬雅從1500名考生中脫穎而出，成為95位錄取者其中之一，隔年開始執行空中任務。

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▲▼復興空難,黃敬雅。（圖／東森新聞）

▲復興空難，黃敬雅是當時唯一倖存的空服員。（圖／東森新聞）

沒想到黃敬雅卻因此遇上的復興空難，27歲的她是機組人員中唯一的倖存者，當時肺部挫傷、肋骨骨折、腎臟也有撕裂傷，傷勢相當嚴重，但當救難人員靠近，她先把機會先讓給其他傷患，儘管痛到無法站立，仍堅持等到最後才坐救生艇上岸送醫。

如今事發已經6年，黃敬雅也在臉書寫下2164字來回顧6年來的心路歷程，「第一次在公開的地方這麼坦白講這件事」，她坦言直到今日還在試圖理解自己活下來的價值，希望未來有機會實現。

黃敬雅表示，事發至今直到上個月，她終於可以開口面對法官說話，「我痛苦的流著眼淚，原本只是打算陳述一下，沒想到我再也忍不住了，我聲嘶力竭地嘶吼出我長久以來的忿懣不平。」她說，結束後心中有有種從未有過的輕鬆與舒坦、接受並學會與它共存。

▲▼復興空難,黃敬雅。（圖／東森新聞）

▲發生空難時，黃敬雅當年才27歲。（圖／東森新聞）

黃敬雅也在文中還原復興空難墜毀前的狀況，她說飛機起飛後10分鐘左右就掉進河裡「是一種沒有動力的狀態，重力加速度的急速衝進去。」她說瞬間是沒辦法呼吸，掉進水裡人生跑馬燈都走一遍，問了自己一句「我現在是空難墜機了嗎！」接著回到現實，眼前都是不斷冒出的水和一片黑暗。

黃敬雅還原當時狀況，她發現自己胸口受傷、完全不能用力「像用破洞的吸管喝飲料，怎樣也吸不上來一口完整的空氣。」、「倒掛的座位，瞬間變成水牢一般」。最後她成為機組人員中唯一獲救的空服員，「但我承受的是跟不幸離開的人一樣大的災難。當時我真的好想就死了算了。」

黃敬雅透露她曾一度沒辦法開口說話，醒來就是落淚，最悲傷的就是「珍珠奶茶一口都吸不了。」陸續復健了3年，直到今日依舊帶著舊傷在陰雨連綿的天氣裡順勢復發。黃敬雅坦言，直到現在仍會自問「為什麼是我？」但她也希望能夠藉由自己的故事，鼓勵一些正面臨人生低潮的人，「你不知道下一秒會發生什麼事，人生真的很無常，真的要珍惜每天。」

 

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