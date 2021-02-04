家暴夫恐嚇收屍！她忍29年拉拔小孩讀醫學院離婚　兒：媽媽很痛苦

▲兒子說，爸爸因媽媽無法支付他的生活費時，就會言語暴力，國中時有一次爸爸拿菜刀威脅媽媽給他錢。（示意圖／翻攝免費圖庫Pexels）

記者陳俊宏／綜合報導

新竹一名婦人阿美（化名）結婚後飽受丈夫家暴，還遭恐嚇「血債血還，請參考一下妳的畜牲犯行」，她忍了29年終於受不了，訴請離婚。她一手拉拔長大讀到醫學院的兒子證稱，「他們沒有住在一起，也不相愛，無法互相扶持，在一起會讓媽媽很痛苦，我尊重媽媽的決定。」法官判准離婚。

判決指出，阿美和丈夫結婚後育有一子，目前已成年。她控訴，和丈夫個性差異甚大，遇有爭吵，就被施以言語恐嚇，其中有4年和丈夫分居，後來基於孩子成長考量，決定再次共同生活，卻又因對方不願分擔家庭開銷及生活瑣事，屢起爭執。

阿美指控，被告曾於爭執時持菜刀恐嚇，向她丟東西、把她鎖在門外，致她的恐懼焦慮感再度復發，經診斷為情感性精神疾病，甚因而領有重大傷病卡；後因兒子已成年，雙方再次分居至今，期間除偶為孩子事宜聯繫外，已形同陌路。

阿美說，某次被告與兒子因事不愉快，竟傳送「…你問我怎麼處理，通知媽媽準備收屍，血債血還」；她向對方表達離婚之意，竟被恐嚇「血債血還，請參考一下妳自經的畜牲犯行。」

▼謝婦忍了29年終於離婚。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

阿美表示，被告長期無穩定工作，未能分擔家計，生活開銷及小孩就讀醫學院學費均由她負擔，雙方常為此發生爭執，被告對小孩也會言語暴力。

兒子到庭證稱，爸爸長期工作不穩定，爸媽常為家庭經濟問題吵架，爸爸曾用媽媽名義借貸，到現在媽媽還沒有還完；他國高中以後的生活費、學費還是都由媽媽負擔。

兒子說，爸爸因媽媽無法支付他的生活費時，就會言語暴力，國中時有一次爸爸拿菜刀威脅媽媽給他錢，「我認為他們的婚姻名存實亡，他們沒有住在一起，也不相愛，無法互相扶持，在一起會讓媽媽很痛苦，我尊重媽媽的決定。」

新竹地院法官認為，被告多次對原告及子女出言恐嚇，雙方更因而分居，迄今已逾5年未共同生活，宛如兩個個體分別存在，婚姻所欲達到互相照顧、扶持之重要基礎盡失，難以期待其等婚姻關係長久穩定與健全。

法官表示，被告未曾到庭表示意見，難認其主觀上尚有意重建兩造婚姻，是兩造客觀上已無共同生活事實，主觀上亦無維持本件婚姻之意欲，其等婚姻自屬難以維持；而該破綻事由之發生，起因於被告未穩定工作、不分擔家庭生活費用、屢對原告及子女出言恐嚇，被告應負較大責任，因此准許離婚。全案可上訴。