疑官商勾結！菅義偉長子涉違法宴請官員，政府要查

▲菅義偉被指抗疫不力，兒子的醜聞無疑讓他低迷的支持度雪上加霜。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

日本首相菅義偉長子被爆涉嫌不當宴請總務省官員，引發起軒然大波。日本官房長官加藤勝信4日在記者會上表示「總務省正在對此事展開調查」，「若有違反國家公務員倫理規程的行為，將有損國民信任，總務省應採取相應措施」。

菅義偉則堅稱對此事「毫不知情」，也「不考慮」親自向兒子問個清楚。但據《朝日新聞》4日報導，菅義偉當日承認已和長子通過電話。

日本《週刊文春》3日報導：菅義偉長子菅正剛去年10月至12月，先後4度在日式豪華餐館不當宴請總務省的4名官員，並致贈禮物。多家日媒報導稱，此事可能觸犯《國家公務員倫理法》。

「日本放送協會」(NHK)4日報導，對此，加藤表示目前總務省正在與人事院合作，對是否存在此事進行調查。如發現違反國家公務員倫理規範的情況真實存在，將按規定處理。

菅正剛於2006年至2007年間曾短暫擔任總務大臣秘書官，當時菅義偉在安倍晉三第一次執政的政府裡擔任總務大臣。2008年，菅正剛進入衛星播放、電視節目製作等相關業務的「東北新社」，目前任該公司高級主管，同時兼任該集團子公司董事。 值得注意的是，「東北新社」曾向菅義偉提供過500萬日圓(約125萬元新台幣)的政治獻金。

菅正剛宴請的4名總務省高官分別為被外界認為是今年夏天將榮升總務事務次官的谷脅康彥、審議官吉田真人、負責衛星播放許可事務的情報流通行政局局長秋本芳德及其部下湯本博信。

據報導，4名涉事高官在東京人均消費金額超過4萬日圓(約一萬元新台幣)的高檔餐廳接受宴請並收取伴手禮、菅正剛每次均在現場陪同。

按照規定，日本公務員在跟利益相關者聚餐時，只要人均消費超過1萬日圓，即便是各付各的，也必須向所在單位的倫理監督官提出申請。但這次涉案的4名高官並未報備，逕自赴約。當他們從菅正剛手中接過高級巧克力的瞬間，正好被日媒當場「逮個正著」！「東北新社」回應稱，不認為本身是利益相關者，宴請官員只是為了交換資訊。

菅義偉反對政治世襲，以兒子在民營企業任職為榮，妻兒的低調一度為他贏得不少好感。此次爆出「政商勾結」的醜聞無疑將重創菅義偉的形象。

報導稱，疫情期間政府呼籲民眾減少聚餐，總務省幹部為何「逆向而行」，想必是因為菅義偉作為首相具有強大的人事決定權。有評論認為，在抗疫不力、支持率走低的情況下，這樁醜聞對菅義偉政權而言無異於雪上加霜。