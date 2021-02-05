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「牛」轉新願必旺好物買好買滿！開運走春就到義大Outlet Mall

▲▼ 「牛」轉新願必旺好物買好買滿！開運走春就到義大Outlet Mall。（圖／業者提供）

▲義大世界購物廣場氣派的歐式建築外觀彷彿一秒到歐洲，免出國照樣能把戰利品買好買滿。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

正在觀望今年農曆年假要到哪裡走春才會愈走愈旺？人潮就是錢潮，新年開運當然要到義大Outlet Mall入手精品好物旺一下，帶來好財氣，不僅能體驗偽出國打卡拍出童話系夢幻美照，還能輕鬆逛遍700個全球知名品牌，不用出國照樣把超殺優惠的戰利品買好買滿！春節連假期間義大Outlet Mall還加碼消費滿3千現刮萬元發財金，讓大家愈逛愈旺。

▲▼ 「牛」轉新願必旺好物買好買滿！開運走春就到義大Outlet Mall。（圖／業者提供）

▲農曆新年假期到義大Outlet Mall走春，眾多優惠好物買好買滿開運旺到爆。

盤點義大Outlet Mall「牛」轉新願3大旺到爆必搶好物！

每年新年都是祈求招財、招好運的好時機，走一趟義大Outlet Mall怎能不入手新行頭讓自己旺一下！盤點3大「旺族」精品神助攻，讓大家牛年順利「牛」轉新願！

▲▼ 「牛」轉新願必旺好物買好買滿！開運走春就到義大Outlet Mall。（圖／業者提供）

第一旺：一線精品「包」旺
每天裝載隨身重要物品的包包，不只是展現時髦感的重要行頭，更將好運通通包起來！義大Outlet Mall精選美到不思議的「TOD’S緞面水桶包」推出6折價輕鬆入手，還有只要半價既實用又時髦的MICHAEL KORS LITA紅色小肩包，讓牛年包旺。

▲▼ 「牛」轉新願必旺好物買好買滿！開運走春就到義大Outlet Mall。（圖／業者提供）

第二旺：精品錶牛轉「時」運
想快速揮別灰頭土臉的一年，把握新年期間轉轉運，來一只精品錶提升個人氣場及專業形象準沒錯！義大Outlet Mall精選半價就能買到美美鑽光的SWAROVSKI CRYSTAL FROST手錶，或戴上HOUR PASSION浪琴嘉嵐女仕腕錶抬高身價，都是不錯的新年開運關鍵。

▲▼ 「牛」轉新願必旺好物買好買滿！開運走春就到義大Outlet Mall。（圖／業者提供）

第三旺：精品福袋好運「袋」著走
每年過年必搶的福袋，義大Outlet Mall當然早已經準備好！必Buy精品品牌COACH農曆新年限定福袋限時販售，買到賺到超優惠；同時小資族一定要入手的2/12大年初一限定Porter International新春福袋只要2,999元即可擁有，讓大家買得開心。

▲▼ 「牛」轉新願必旺好物買好買滿！開運走春就到義大Outlet Mall。（圖／業者提供）

▲義大世界購物廣場新地標「魔法時光鐘」。

義大世界購物廣場氣派的歐式建築外觀讓人一秒到歐洲，今年還為熱愛拍照打卡的網紅網帥準備了超殺手機記憶體的新地標「魔法時光鐘」，還有25萬顆LED燈環繞的「星悅光廊」、如流星雨般落下的「星織光瀑」、像星星不停不停眨眼般的「點點心義」，隨手拍都像走進童話世界般浪漫吸睛，打卡上傳IG、FB絕對按讚數爆棚！另外，即日起~3/1新春期間到B區B1羅馬天幕投下祈願金幣許下新年心願，還可兌換限量叁和院造型包子乙顆，而許願錢幣也將帶著你的愛與祝福捐贈予華山基金會大樹愛心天使站，讓長者們也能圓滿過新年！

▲▼ 「牛」轉新願必旺好物買好買滿！開運走春就到義大Outlet Mall。（圖／業者提供）

▲E卡會員於活動期間可兌換SNOOPY滿額禮。

義大Outlet Mall也為E卡會員準備眾多購物回饋活動！即日起~3/1新春期間E卡會員消費滿3,000元即可參加週週抽萬元購物金活動，除了有機會抽中義大世界1萬元現金禮券外，還有機會把iPhone 12 Pro、Dyson空氣清淨機、LG清潔機器人、FUJI按摩椅等超值大獎帶回家；2/10~2/16春節連假期間消費滿3,000元加碼再刮萬元發財金，同時還有E卡來店禮及SNOOPY滿額禮等，誠意十足要陪大家牛轉新機，愈買愈旺迎新年。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

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