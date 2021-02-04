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普妹絕地反攻成AV天后！達人揪「3關鍵錯誤」：看了很不舒服

▲▼深田詠美擁有超高的粉絲數量。（圖／翻攝Twitter）

▲深田詠美絕地反攻，擁有超高的粉絲數量。（圖／翻攝Twitter）

記者柯振中／綜合報導

近期有段AV女優「深田詠美」的勵志故事流傳，引起許多網友分享、轉傳，深田詠美的經歷也讓人肅然起敬。不過，AV達人「一劍浣春秋」看見文章，忍不住抒發心情，也指出文章中的眾多謬誤。

AV達人「一劍浣春秋」看完「深田詠美奮鬥史」以後，忍不住發文感嘆，文章作者的文字優美、撰文行雲流水，讓他十分羨慕，「不過身為一個曾經媒體工作的文字工作者，我以為『正確』更是重要。」

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一劍浣春秋分享，該撰文者透過網路尋找資料，但網路上的資料有許多謬誤，從第一點來看，文章內容提及「她被SOD釋出」，想表達深田詠美起點很低，進入AV界時不被看好，但從現實面來看，許多女優連用藝名發表DVD作品的機會都沒有，只能在網路平台上「隨便被啪一啪」，或是與其他人做成合輯，接著就被丟掉，相較之下，深田詠美的起點比80％的女優都還高。

▼深田詠美擁有超高的粉絲數量，但並非從出道就是如此。（圖／翻攝Twitter）

▲▼深田詠美擁有超高的粉絲數量。（圖／翻攝Twitter）

一劍浣春秋說明，當時深田詠美（時名：天海心）走完合約後，沒有繼續續約，眾多女優也有著相同的命運，「青春時代（SOD）這片商經營女優的策略，就是簽短期保障合約。」

深田詠美過完不算成功的企劃女優生涯，接著決定破釜沉舟，跑到韓國大整形，接著再出現時，以「深田詠美」為名出道，「接下來文章的第二個錯誤也出現了。」

一劍浣春秋提到，雖然在銷售網站上，深田詠美登錄了超過500支作品，但這些數量，是將精選輯、藍光版作品一同計入，才得出的結果。

一劍浣春秋說明，會提出這些數字，可能是想將文章中「瘋狂拍片」的認真工作態度合理化，但這又落入了媒體介紹的通病，若AV女優作品不多，媒體人就會覺得「她不紅」，沒有進一步了解女優的分類，「而且最重要的是，深田從來沒有完全不休息瘋狂拍片。」

▼一劍浣春秋出面分析深田詠美的出道歷史，點出文章中的謬誤。（圖／翻攝臉書／一劍浣春秋）

▲▼一劍浣春秋出面分析，點出文章中的謬誤。（圖／翻攝臉書／一劍浣春秋）

一劍浣春秋解釋，深田詠美拍片的數量沒有想像中的那麼高，並非不夠努力，而是成功來得太快，透過設群媒體與粉絲互動，追蹤數一飛沖天，2年間就成了現役女優的第一人。

一劍浣春秋提及，深田詠美的社群媒體追蹤數是168萬，而非文章裡的200多萬，且依照深田的智慧與手段，能將自己炒成社群王，拍片已成了小打小鬧，如何擴大商業版圖，才是重點。

至於結論的部分，一劍浣春秋說，「也許是我太敏感」，但結論有句「連你D槽裡的AV女優都比你更努力」，讓他看了十分不舒服「如果你認為職業不分貴賤、如果你相信三百六十行行行出狀元的話，你是不會加上那個『連』字的〜。」

▼深田詠美時常在社群媒體分享照片，與粉絲互動熱絡。（圖／翻攝Twitter）

▲▼深田詠美擁有超高的粉絲數量。（圖／翻攝Twitter）

本刊此前「學生沉迷成人片！他曝日本偶像「2天拍1片」變AV天后：比你還努力」報導，資深媒體人彭振宣在臉書貼出「深田詠美的人生奮鬥史」，深田詠美近2年意外爆紅，擁有超高人氣，但一路走來並非一帆風順，反而經歷了許多不平的待遇。

彭振宣感嘆，連深田詠美都這麼努力，拼命出產新的作品、積極與粉絲互動，追蹤人數高達168萬人，從出道、沉寂到出名，只花了7年的時間，靠著「勤能補拙」絕地反攻，「找完深田詠美的資料，我只覺得，人生最可怕的不是那些天才比你更努力，而是發現連你D槽裡的AV女優，都比你更努力。」

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