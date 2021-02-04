馬桶產子「直播女繩」結紮不再生！沒錢葬小男嬰　善心人出手了

記者陳凱力／新竹報導

日前在馬桶產子的37歲李姓「爆系女繩」，因多次產子又無力扶養，不止讓孩子被迫安置，還失手讓大女兒摔成植物人，被依過失傷害判處緩刑2年。李姓直播主在馬桶產下死胎後，因籌不出喪葬費，請求外界幫忙，熱心的網友紛紛表示願意「捐錢」幫助小男嬰安葬以及讓李女結紮，不過，據了解，李女日前已在善心單位的贊助下完成結紮，也在社會處的協助下完成男嬰喪葬事宜。

▲李姓直播主在善心單位的幫忙下完成結紮手術與小男嬰後事。（圖／翻攝爆廢公社二館）

李姓直播主因多次生產卻無扶養能力，造成孩子被迫安置、摔成植物人，甚至產在馬桶中死亡，網友不捨無辜的稚弱生命因為大人的疏忽而受難，表示願意捐款給李女結紮及安葬男嬰，但民眾同時又擔心愛心被利用，因此找上媒體求證李女是否真有相關需求。

據了解，李姓直播主已於1月26日已完成結紮，費用2萬7000元及產子相關醫療費，全數由善心單位全額補助，小男嬰的喪葬費也透過新竹市社會處找上善心葬儀公司全額補助完成。

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