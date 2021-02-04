各州陸續確認！美多例新冠死亡跟英國變種毒株有關

▲英國在11例變種病毒B.1.1.7，已經大舉入侵美國。(圖／路透)

國際中心／綜合報導

美國「有線電視新聞網」(CNN)4日報導，隨著美國各州每天繼續報告新冠肺炎的死亡病例，逐漸淦現有越來越多的死亡病例跟在英國發現的變種毒株B.1.1.7有關。

紐澤西州、加州和阿拉巴馬州3州的衛生官員已經確認了B.1.1.7變種病毒的死亡病例。儘管B.1.1.7可能更易傳播，但目前尚未有確實證據證明它會更致命、或者會導致更嚴重的疾病。

阿拉巴馬大學伯明罕醫院3日表示，2月2日一名男性患者因心肌炎和心源性休克死亡，他感染了在英國發現的變種新冠病毒B.1.1.7。在1月27日的記者會上，紐澤西州衛生專員珀西奇利說，一名變種新冠病毒B.1.1.7的感染者死亡。

加州聖地牙哥郡衛生官員1月28日宣布：一名71歲男子死亡，該病例「可能」感染了變種新冠病毒B.1.1.7。聖地牙哥郡流行病學主任麥克唐納博士在記者會上說，雖然沒有檢測樣本確定死亡的患者感染了B.1.1.7病毒，但是跟他有過親密接觸的家庭成員確診感染了B.1.1.7病毒，因此死者很有可能也已經感染。

根據美國「疾病控制與預防中心」(CDC)的資料，美國目前在33個州已經發現了500多個感染變種新冠病毒B.1.1.7的病例。