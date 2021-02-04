黃捷稱沒政黨奧援卻合體民進黨　李彥秀揭算計：政治表演令人興嘆

▲吳怡農為黃捷站台 。（圖／記者洪靖宜攝，下同）



記者黃巈禾／台北報導

對於民進黨高雄市議員黃捷在答辯書上稱上任以來未獲任何政黨奧援，國民黨副祕書長李彥秀認為，一句沒政黨奧援，揭露黃捷的算計。

李彥秀4日在臉書表示，後天就是高雄鳳山區選民行使罷免公民權的日子，先說結論，不論是否支持罷免案，都希望鳳山區的選民站出來表達自己的意見，也希望大家尊重罷免的結果。

李彥秀指出，本來應該是人民行使權力，展現意志的罷免案，因為民進黨主席蔡英文下令要守住這一局，演變成市民對抗執政黨，市民對抗大總統的不對稱戰爭，民進黨選擇黃捷，棄守王浩宇，心中自然有很多政治的盤算，但黃捷的態度，更是弔詭。

李彥秀提到，黃捷一邊批評政黨介入，卻選擇跟民進黨所有大咖明星站在一起，已經是自我雙標，更有趣的是，明明有民進黨強力的支持，卻哭訴沒政黨奧援，這樣的政治表演的天份，令人興嘆、望塵莫及，但是這樣的說法，不但民進黨的支持者聽了不是滋味，更給了時代力量一記火辣的巴掌，難怪時代力量志工心寒，黨主席陳椒華更直言黃捷忘黨的協助。

李彥秀說，時代力量跟黃捷的恩怨複雜難解，但若政治人物不能感念過去的提攜，不知接受幫忙要心存感謝，怎會知道要報答選民的支持？黃捷想的大抵是既想要政黨支援，又想塑造形單影隻、孤身奮戰、遭迫害的形象，表裡不一，卻精準有效，是否買單，就看鳳山選民的智慧了，只能說，面對這場罷免投票，真的很不容易，鳳山加油。