　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2歲童幫擦嘔吐反被施暴　男園長「輕輕打」…他兩腿大片瘀青

▲2歲童幫擦嘔吐反被施暴　男園長「輕輕打」…他兩腿大片瘀青。（圖／翻攝《靠北惡質幼兒園》）
▲新竹市一位男童家長，上臉書粉專《靠北惡質幼兒園》爆料，去年11月間，2歲的兒子因幫忙擦拭其他同學的嘔吐物，反被園長施暴。（圖／翻攝《靠北惡質幼兒園》，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市一位男童家長，上臉書粉專《靠北惡質幼兒園》爆料，去年11月間，2歲的兒子因幫忙擦拭其他同學的嘔吐物，反被園長施暴，造成兩邊大腿大面積黑青。據了解，男童父親對於園長施暴相當不諒解，已控告這名園長傷害等罪，而新竹市教育處已對這名暴力園長開罰24萬元，未來若判決確定就會撤銷這家幼兒園的資格。

男童家長PO文表示，2020年11月位於新竹市某家幼兒園，園長自稱為了阻止男童熱心幫忙擦拭同學嘔吐物，所以用4隻手指頭加手掌捏、用大面積方式比較不會傷害的方式捏孩子的大腿。家長自責的說，「對不起兒子，我不該教你要幫忙同學。」同時也向網友建議「幫小朋友選幼兒園的家長，到各縣市政府學前教育網及教保網雙重確認公布的違法裁罰資料，發現問題要多打聽」。

▲2歲童幫擦嘔吐反被施暴　男園長「輕輕打」…他兩腿大片瘀青。（圖／翻攝《靠北惡質幼兒園》）

▲▼男童家長上臉書爆料，並貼出孩子的傷照，引起廣大網友憤怒。

▲2歲童幫擦嘔吐反被施暴　男園長「輕輕打」…他兩腿大片瘀青。（圖／翻攝《靠北惡質幼兒園》）

版主同時質疑「行為人是園長，園長是專職專任，卻在帶幼幼班，新竹市政府教育處不用開罰嗎？」、「這件新竹市教育處己在1月11日開罰行為人24萬，但是為何不罰園所連帶責任？」、「裁罰只公告在新竹市學前教育網，不公開在教保網，為什麼？」，並tag表示「我們國家離『#發生一次就出場』機制還久的很！」

其他家長們看到孩子兩邊大腿大片瘀青的照片都氣炸，大罵「如此般真狠心對一個小小孩下手這麼重，這不像用捏的，應該是施打的吧？公佈哪家幼稚園，讓它出名，上新聞」、「太誇張了，幼兒園要不要感同身受一下這傷」、「不管傷口多深，動手就是不對！！就算不想給孩子幫忙，也用不著出手吧？！這園長絕對不能原諒！」、「看傷就知道是什麼手勁，還扯什麼大面積阻止方式」。

▲2歲童幫擦嘔吐反被施暴　男園長「輕輕打」…他兩腿大片瘀青。（圖／翻攝《靠北惡質幼兒園》）

▲▼除了傷照，家長也出示診斷書。

▲2歲童幫擦嘔吐反被施暴　男園長「輕輕打」…他兩腿大片瘀青。（圖／翻攝《靠北惡質幼兒園》）

據調查，當時園長正處理班上一位學生嘔吐，當事男童見狀熱心前往幫忙，男童不斷抽出衛生紙想協助清理卻被制止，園長見男童屢勸不聽最後出手打了男童。家長一氣之下告到教育處，教育處派員前往了解，園長一開始雖向家長坦承對男童「輕輕打」，後來又向教育處人員改口「沒有打」，不過因幼兒園無法提供監視器畫面，本案也已訴諸法律，新竹市教育處表示，目前先對這名暴力園長開罰24萬元，未來若判決確定就會撤銷這家幼兒園的資格。

▲2歲童幫擦嘔吐反被施暴　男園長「輕輕打」…他兩腿大片瘀青。（圖／翻攝《靠北惡質幼兒園》）

▲廣大網友上網肉搜，從裁罰日期、裁罰項目找到這間幼兒園。

►挑戰市場最低價「Apple AirPods無線藍牙耳機＋充電盒」還沒入手的趕緊搶

►收割畫面曝！砂石車國道掉「斧頭血滴子」　駕駛：離死亡好近

►新竹2歲男童吃葡萄噎死！外婆家準備開心過年卻永別

►魔老闆殘虐1／囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌　耳朵打爛變形

►影／長草廢墟冒白煙　居民毛毛的…里長「探險」傻眼：是孕婦

ET快訊
阿沁吐F.I.R.解散內幕！　喊話Faye「世紀同台」
陳時中認了「天天在想普篩」！　曝部桃900人採檢結果
快訊／萬華驚傳男子遭砍　左右肩各中一刀
黃芳彥涉案潛逃12年！在美有「紅粉知己」　傳與小兒子反目

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／萬華卡拉ok驚傳男子遭砍　左右肩各中一刀送醫搶救

2歲童幫擦嘔吐反被施暴　男園長「輕輕打」…他兩腿大片瘀青

狂刷交易平台BUG洗出千萬「泰達幣」…4主謀羈押禁見

涉幫扁珍洗錢逃美　黃芳彥傳身亡…查證屬實將「撤通緝不起訴」

快訊／台北信義區驚傳1男離奇墜樓　重摔人行道當場死亡

台南國8新市交流道「液態氮」槽車翻覆...封閉入口匝道　駕駛搶救無效身亡

50年舊戲院外牆應聲倒！4搜救犬狂嗅救人命　21人嘆：今晚睡那裡

獨／白狼再現北檢「捧鉅款救同志」　6黨員涉恐嚇…拒保求清白

快訊／因扁案逃美13年！前新光醫院副院長黃芳彥驚傳身亡

潘懷宗涉詐　學弟不意外：讀化學講得像藥學博士「大頭貼露端倪」

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸

近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

金剛遭「遊覽車擦撞」差點吵起來　小嫻一出現...秒變見面會

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

好奇貓跳進櫥櫃下秒被關門上鎖　毛孩們合力救援：馬麻快過來！

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

搬走15天「留滿地尿布、垃圾發臭」 前房東控訴5寶爸：推車丟在舊家

陸軍33化學兵群桃園鄰里大消毒　沿途民眾暖心打氣：辛苦你們了！

淡水男下坡溜滑板險遭公車輾過　慘摔在地「多處骨折」被罰300元

快訊／萬華卡拉ok驚傳男子遭砍　左右肩各中一刀送醫搶救

2歲童幫擦嘔吐反被施暴　男園長「輕輕打」…他兩腿大片瘀青

狂刷交易平台BUG洗出千萬「泰達幣」…4主謀羈押禁見

涉幫扁珍洗錢逃美　黃芳彥傳身亡…查證屬實將「撤通緝不起訴」

快訊／台北信義區驚傳1男離奇墜樓　重摔人行道當場死亡

台南國8新市交流道「液態氮」槽車翻覆...封閉入口匝道　駕駛搶救無效身亡

50年舊戲院外牆應聲倒！4搜救犬狂嗅救人命　21人嘆：今晚睡那裡

獨／白狼再現北檢「捧鉅款救同志」　6黨員涉恐嚇…拒保求清白

快訊／因扁案逃美13年！前新光醫院副院長黃芳彥驚傳身亡

潘懷宗涉詐　學弟不意外：讀化學講得像藥學博士「大頭貼露端倪」

嘉義市建國二村地區都更　提報內政部都市計畫委員會審議

蔡依林撞包小12歲泫雅！裙裝挖洞曬大腿根　用火辣女王氣場拼了

動物數銳減60%「比演化快100倍」　科學家警告：暴露流行病風險中

台啤無敵模式持續　上半季完美20連勝送周俊三生日大禮

隱婚懷孕再+1！陸娛爆《花千骨》男星將當爸…曬婚戒認了「已2年」

台南骨髓病患挺過手術…卻缺血休克　家屬淚求：拜託大家出來捐血

嘉義縣農會搶攻年菜市場　超夯「極光」搭配一口烏魚子＋大埔砂鍋魚菜

嘉義市推高齡方便換照　80處據點行動監理車到點服務

什麼時候生第二胎比較好？婦產科醫師4個專業建議

闖關體驗柑橘分級工具及品種特色　認識臺灣70多餘種柑橘

社會熱門新聞

即／5寶爸小兒子「全身30％燙傷」

他揮手提醒有車禍　女騎士竟高速衝撞還問：該賠我多少

快訊／才剛地震！高雄新興區圍牆突坍塌

獨／搬走新冰箱卻留滿地垃圾　前房東怒控5寶爸超惡劣

即／新竹2歲男童吃葡萄噎死！嬤孫團聚卻永別

自強號進站輾落軌男！只剩下半身

5寶爸徹夜清空舊家臭垃圾

老公被男人睡了　人妻抓姦竟也愛上對方

周子瑜家中遭竊　62張簽名照全被偷

5寶爸遭通報兒虐！　檢方調查結果出爐

快訊／周子瑜住家遭竊　清潔員2度偷「簽名產品」網售

快訊／因扁案逃美13年！前新光醫院副院長黃芳彥驚傳身亡

女全裸大鬧World Gym踹教練　挨告下場曝

高雄22歲男「騎重機自撞」慘死！父認屍心碎

更多熱門

相關新聞

5寶爸遭通報兒虐！　檢方調查結果出爐

5寶爸遭通報兒虐！　檢方調查結果出爐

台中五寶爸2020年聖誕夜賣推車籌措孩子醫藥費引發社會關注，事後爭議不斷！現又傳出年僅7個月大的小兒子，因燒燙傷住進加護病房，遭院方通報重大兒虐評估，但經檢察官調查後研判，應該是五寶爸一家對新家不熟悉，才會不慎造成小男嬰燙傷，排除兒虐可能性，但社會局仍會介入調查。

手機被沒收大哭！老師聽原因秒沉默

手機被沒收大哭！老師聽原因秒沉默

台南某幼兒園疑「紙棍甩擊童嫩臉」！家長怒提告

台南某幼兒園疑「紙棍甩擊童嫩臉」！家長怒提告

幼兒園老師帶小孩「吃麥當勞」！家長控不得體

幼兒園老師帶小孩「吃麥當勞」！家長控不得體

他包3600元謝老師　網揭1點狂勸：刷新三觀

他包3600元謝老師　網揭1點狂勸：刷新三觀

關鍵字：

不當管教兒虐幼兒園

讀者迴響

熱門新聞

即／5寶爸小兒子「全身30％燙傷」

他揮手提醒有車禍　女騎士竟高速衝撞還問：該賠我多少

陸網「感謝博恩」：立功了！

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

快訊／才剛地震！高雄新興區圍牆突坍塌

5寶爸一直窮！社工揭生存技巧：很厲害

泰王要立貴妃為后　公主勸阻被打斷腿

獨／搬走新冰箱卻留滿地垃圾　前房東怒控5寶爸超惡劣

夏和熙染回黑髮「變一個人」　比利站面前沒認出

99XD請加速！雪隧路隊長時速40遭公告

印度神童+命理師雙預言　除夕有大事發生

黃芳彥身亡　生前親密摟抱甜笑女

海鷗1分鐘生吞野兔　畫面驚呆網

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

為什麼看不到龍貓？宮崎駿解答

更多

最夯影音

更多
蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸
近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

金剛遭「遊覽車擦撞」差點吵起來　小嫻一出現...秒變見面會

金剛遭「遊覽車擦撞」差點吵起來　小嫻一出現...秒變見面會

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面