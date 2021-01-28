2歲童幫擦嘔吐反被施暴　男園長「輕輕打」…他兩腿大片瘀青



▲新竹市一位男童家長，上臉書粉專《靠北惡質幼兒園》爆料，去年11月間，2歲的兒子因幫忙擦拭其他同學的嘔吐物，反被園長施暴。（圖／翻攝《靠北惡質幼兒園》，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市一位男童家長，上臉書粉專《靠北惡質幼兒園》爆料，去年11月間，2歲的兒子因幫忙擦拭其他同學的嘔吐物，反被園長施暴，造成兩邊大腿大面積黑青。據了解，男童父親對於園長施暴相當不諒解，已控告這名園長傷害等罪，而新竹市教育處已對這名暴力園長開罰24萬元，未來若判決確定就會撤銷這家幼兒園的資格。

男童家長PO文表示，2020年11月位於新竹市某家幼兒園，園長自稱為了阻止男童熱心幫忙擦拭同學嘔吐物，所以用4隻手指頭加手掌捏、用大面積方式比較不會傷害的方式捏孩子的大腿。家長自責的說，「對不起兒子，我不該教你要幫忙同學。」同時也向網友建議「幫小朋友選幼兒園的家長，到各縣市政府學前教育網及教保網雙重確認公布的違法裁罰資料，發現問題要多打聽」。

▲▼男童家長上臉書爆料，並貼出孩子的傷照，引起廣大網友憤怒。

版主同時質疑「行為人是園長，園長是專職專任，卻在帶幼幼班，新竹市政府教育處不用開罰嗎？」、「這件新竹市教育處己在1月11日開罰行為人24萬，但是為何不罰園所連帶責任？」、「裁罰只公告在新竹市學前教育網，不公開在教保網，為什麼？」，並tag表示「我們國家離『#發生一次就出場』機制還久的很！」

其他家長們看到孩子兩邊大腿大片瘀青的照片都氣炸，大罵「如此般真狠心對一個小小孩下手這麼重，這不像用捏的，應該是施打的吧？公佈哪家幼稚園，讓它出名，上新聞」、「太誇張了，幼兒園要不要感同身受一下這傷」、「不管傷口多深，動手就是不對！！就算不想給孩子幫忙，也用不著出手吧？！這園長絕對不能原諒！」、「看傷就知道是什麼手勁，還扯什麼大面積阻止方式」。

▲▼除了傷照，家長也出示診斷書。

據調查，當時園長正處理班上一位學生嘔吐，當事男童見狀熱心前往幫忙，男童不斷抽出衛生紙想協助清理卻被制止，園長見男童屢勸不聽最後出手打了男童。家長一氣之下告到教育處，教育處派員前往了解，園長一開始雖向家長坦承對男童「輕輕打」，後來又向教育處人員改口「沒有打」，不過因幼兒園無法提供監視器畫面，本案也已訴諸法律，新竹市教育處表示，目前先對這名暴力園長開罰24萬元，未來若判決確定就會撤銷這家幼兒園的資格。

▲廣大網友上網肉搜，從裁罰日期、裁罰項目找到這間幼兒園。

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