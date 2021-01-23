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社會 社會焦點 保障人權

CPR搶救103歲人瑞　彰化2勇消「神之手」...鬼門關前嬤恢復心跳

▲彰化埔鹽消防CPR救回103歲人瑞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化埔鹽消防分隊2勇消CPR神之手救回103歲人瑞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1間養護中心昨(22)日下午發生1名李姓女人瑞(103歲)坐在輪椅上突然臉色泛白低下頭不省人事，該院護理師第一時間為她施予CPR救助，消防局據報後緊急派遣第三大隊埔鹽消防分隊隊員林辰翰、宋明哲前往執行救護工作，急救大約14分鐘後，老阿嬤心跳回穩，人奇蹟被救回，目前在醫院加護病房觀察。

消防局勤務中心昨日下午14時48分據報，埔鹽鄉1所老人養護中心有1名女人瑞已經無呼吸心跳OHCA救護，養護中心人員護理人員實施CPR已經有4分鐘，埔鹽消防分隊隊員林辰翰、宋明哲到達現場後接手，按照SOP專業流程，除了給氧、繼續CPR、AED，並體外檢測，老阿嬤竟奇蹟的恢復心跳，身體也漸漸的溫暖，送鹿港基督教加護病房觀察中，家屬得知摯愛的阿嬤從鬼門關被救回後，非常感謝消防分隊的搶救。

第三大隊長施順仁對此表示，老人家的身體機能比一般正常人來得脆弱，李老阿嬤自己的求生意志強烈，再加上有安養中心護理師第一時間搶救得宜，消防隊員接手後，按照救護SOP流程，精確操作，才能將老阿嬤鬼門關救回。

據了解，彰化縣消防局一年有4萬多件緊急救護案件，每一件都是跟生命在賽跑，為了跟時間賽跑，彰化縣消防局就經常集訓消防救護人員，不間斷的抽檢、努力的練習，就是為了提高恢復生命機率。

施順仁也強調，一旦發現長輩身體不適，應多多關心及照料，尤其近期天氣變化大，民眾應注意身體狀況隨時補充水分，如有特殊過去病史，家屬更需注意照護，以免病情惡化，如病況緊急可迅速撥打119電話求救送醫。
 

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