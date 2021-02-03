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社會 社會焦點 保障人權

高雄輕軌列車又被撞！機車騎士闖禁區　恐面臨高額「維修費」

▲▼ 高雄輕軌又發生騎士撞上的意外 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄一名機車騎士闖進輕軌鐵道區，撞上行駛中的輕軌列車。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄輕軌今天上午約9點又發生碰撞事故！一名67歲的男子騎機闖進輕軌鐵道區，撞上行駛中的輕軌列車，造成列車延誤約10分鐘，所幸車上乘客無人受傷，僅被安排搭乘下列班車，而機車騎士人雖沒有大礙，不過高捷指出，倘若事後警方釐清肇事原因，確定是騎士交通違規，導致輕軌列車受損，騎士將面臨高額求償金。

高捷指出，這起車禍發生在3日上午8點58分，當時輕軌列車從C6經貿園區站開往C5夢時代站方向，這名機車騎士疑似誤闖非正常車道，擦撞上列車，事後該騎士意識清醒、僅受輕傷，由救護車載往醫院檢查，而輕軌車上的其他乘客都沒有受傷，清空車輛後，高捷人員將旅客引導前往夢時代站，安排轉搭其他交通工具，現場於10分鐘後恢復正常營運，目前詳細的肇事原因由警方調查當中。

▲▼ 高雄輕軌又發生騎士撞上的意外 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲機車騎士撞上行駛中輕軌列車的意外已經不是第一次發生。（圖／記者黃子倩翻攝）

不過其實類似的輕軌車禍已經不是頭次發生，高捷指出，先前也有類似案例，機車騎士因為交通違規，撞上行駛中的輕軌，雖然狀況一樣是車上乘客都沒有受傷，騎士也沒有大礙，但後續列車維修費用高達30多萬，高捷會視車禍釐清後的原因，向騎士求償。

警方指出，3日上午這起車禍事故，57歲的艾姓機車騎士未測得酒精反應，其他詳細的肇事原因仍有待進一步釐清。

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