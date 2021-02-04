鳳山少女遭掌摑、飲料淋頭！家屬怒PO影片　警曝：此舉恐觸法

▲鳳山少女遭霸凌，教育局查出PO影片者為其家屬。（圖／翻攝爆料公社）

記者吳世龍、陳韻如／高雄報導

高雄鳳山發生一起霸凌案件！一名少女遭多人掌摑，還用飲料淋頭，而畫面曝光後引起社會譁然，網友紛紛肉搜出5名霸凌者的臉書洗版。對此，高雄市府教育局透過警方查出，PO出影片的就是遭霸凌少女的家屬，他們不滿施暴者惡行，才憤怒公開畫面，要讓施暴者的惡行公諸於世，並接受法律制裁，不過，此舉恐觸犯兒少法，目前警方將報請檢察官認定。

一名網友3日深夜在「鳳山人在地大小事」臉書社團發文，寫道「在鳳山居然會有霸凌的事件」，並附上一段56秒影片。透過影片可以看到，一名少女遭多人團團圍住，其中一名男子先是大力掌摑少女，緊接著有3人拿著飲料從少女頭淋下，後來另名長髮女子伸出手瘋狂甩少女耳光，而同時，旁人還在一旁嘻笑，行徑相當惡劣。

此霸凌影片深夜快速在網路瘋傳，網友紛紛肉搜出霸凌者的臉書洗版，更驚動了市長陳其邁。陳其邁凌晨2時29分在臉書發文強調，霸凌，絕不容忍！並針對3日深夜社群媒體上PO出鳳山女孩疑遭霸凌影片一案，市府已在第一時間，立刻由教育局及警察局聯手追查。

經過調查後，影片的PO文者正是遭霸凌少女的家屬，而教育局也是透過家屬才找到少女。對此，少女家屬表示，是因氣憤施暴者的行為才公布影片，希望能公諸於世，讓施暴者接受法律制裁。

不過，根據兒少法，任何人不能影響兒少的身心發展，家屬PO出影片的行為也恐觸法，警方將為此報請檢察官認定。

【更多新聞】

收了3500還動手霸凌！鳳山女孩爸不忍了 提告傷害、公然侮辱2罪

桃園人夫凌晨揪女友嘿咻！嗨到「馬上風」亡 妻接通知崩潰

男見少女內褲騎樓飄秒偷4件！「發洩18天」歸還…她噁吐：不敢穿