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男見少女內褲騎樓飄秒偷4件！「發洩18天」歸還…她噁吐：不敢穿

▲▼內褲。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲黃男為「發洩」偷走少女4件內衣褲，事後全數歸還，但少女已不敢再穿，怒提告求償。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳韻如／台中報導

台中黃姓男子有多次偷內衣褲前科，但他卻不知悔改，屢屢犯案，2020年元旦當天，他又手癢出動，先是騎車到某處民宅騎樓，接著偷走曬在民宅內的3件少女內衣、1件內褲。直到18天後，黃男發洩完才將這些戰利品放回院處，還留下道歉字條，但少女覺得噁心，不敢再使用而將內衣褲丟棄，並對黃男提告。法院審理後，判他罰金6000元，並須賠償少女6000元。

判決書指出，黃男有多次偷內褲前科，但他卻罰不怕，2020年元旦凌晨，又再度手癢，騎著機車到少女住家騎樓，並偷走少女曬在該處的3件內衣、1件內褲，隨後逃逸無蹤。

直到18天後，黃男發洩完畢，於是將這些戰利品裝在塑膠袋內放回少女家，且留下一張道歉字條。少女發現後，覺得噁心不敢再用，於是直接將東西全部丟棄，並對黃男提告。

刑事部分，黃男到庭後坦承犯行，且表示自己是為了「發洩」才犯案，但事後也原封不動將物品歸還，還留字條道歉，因此希望法官輕判。

法官審酌，黃男犯後態度尚屬良好，且尚知悔悟，偷竊少女內衣褲是希望「藉由偷竊來發洩」，手段尚屬平和，且事後也歸還物品並道歉，可見他有所悔改，且有彌補損害的意圖，因此依竊盜罪判他罰金6000元，如易服勞役。

至於民事部分，少女以4件內衣褲的價值6000元向黃男求償。法官審理後認為，內衣褲是個人衛生用品，雖然黃男以歸還，但少女已不敢再使用而丟棄，因此受有6000元的損害，最終判黃男須賠償少女6000元。全案可上訴。

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