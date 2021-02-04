前特偵組名律師涉性騷美魔女　「傳A片+爆乳照」挨告下場出爐

▲律師鄭深元被控性騷擾女當事人案，因超過告訴期獲不起訴處分。 （資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

前特偵組檢察官鄭深元轉任律師後，被1名美魔女當事人指控，涉嫌在5年前，在咖啡廳吃飯時，用腳碰她，事後又傳A片網址、爆乳照給她，涉嫌性騷擾，台北地檢署認為，本件已超過6個月告訴期，4日依法處分不起訴，但另分他字案調查有無違反《律師法》。

鄭深元是司法官40期結業，在特偵組期間，曾參與偵辦民進黨立委柯建銘關說案，2014年轉任律師，曾幫導演鈕承澤被控性侵案辯護。

根據被害人指控，她在2016年間，因為官司需要，找上鄭深元諮詢，鄭深元先把她轉介給其他律師，後來又約她到事務所附近的咖啡廳用餐，被害人提供相關對話紀錄等證據，指出鄭深元除了當天在咖啡廳桌子下面，用有腳碰她，又抓她的手臂和手腕，之後還用LINE傳色情影片的網址，以及女子裸露爆乳圖片，傳訊問「你的艷照呢」。

不過檢察官收案後認為，被害人所指控的情節，都發生在2016年間，性騷擾罪屬於告訴乃論，告訴期只有半年，最晚應到2017年為止，被害人2020年才提告，已經遠遠超過告訴期間，因此依法將鄭深元涉嫌刑事罪嫌部分不起訴，至於鄭深元是否違反律師倫體規範，則另案調查。

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