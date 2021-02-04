「愛露還怕性騷擾」　館長不捨雞排妹：人家性感「不代表隨便」

▲對於許多網友檢討雞排妹的聲音，館長相當不捨。（合成照／翻攝自館長成吉思汗YouTube/記者張一中攝）



記者林彥臣／綜合報導

雞排妹鄭家純指控翁立友性騷擾疑雲，在網路儼然成為兩派不同意見的宗教戰爭。館長陳之漢在3日晚間的直播，也談到這個話題，相當不捨雞排妹遭到網友批評「愛露還怕性騷擾」，強調人家性感不代表隨便。

館長表示，雞排妹最初雖然靠身材、外型、感走火辣路線走紅，但是現在發生事情之後，看到新聞底下很多留言是，「你不要這樣穿」、「你本來就是靠露，現在又說人家性騷擾」。

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館長強調，人家穿的性感、靠外表身材走紅，跟她隨不隨便，這是兩回事，一個女生穿得很辣，是她的自由，也不太表可以隨便給人家摸，又不是像印度一樣，性侵的加害者常常說，「因為對方穿得很辣，就是要引誘我性侵啊」。

▲館長也舉自身經驗，表示過去經常被摸，也感到很不舒服。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）



館長再提自身的經驗，在早期剛走紅的時候，去外面演講或拍片的時候，常常被別人要求摸一下，甚至有的人連問都不問就直接摸了，他也覺得很不被尊重，對方根本沒有想過他的感受。

館長說，事情的真相如何，是雙方自己去處理釐清，但是網路上留言的現象，不只是雞排妹的事情，而是在提醒那些「沙豬主義」的男性，「講話真的不用這樣子，給女生尊重嘛」。