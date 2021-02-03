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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

春天來了！他等電梯遭酒醉女「摟抱+強吻」　3天後首發聲：想認識

▲▼男子遭到陌生女子強吻，嚇得雙手高舉不敢動。（圖／翻攝自好看視頻）

▲男子遭到陌生女子強吻，嚇得雙手高舉不敢動。（圖／翻攝自好看視頻）

記者楊庭蒝／綜合報導

大陸浙江杭州在1月30日發生一起疑似性騷擾事件，一名男子在等電梯的過程中，突然被一名女子拉下口罩後摟抱、親吻，嚇得雙手立刻高舉，一動都不敢動，整段過程約18秒鐘，隨後女子同行的女友人趕快把人拉開，並搭乘電梯離開現場，才結束了這一場鬧劇。

綜合陸媒報導，兩名當事人彼此不認識，而女子此行是否構成性騷擾，北京春林律師事務所的林律師受訪表示，「是否構成性騷擾關鍵要看男​​生的態度，若男生覺得沒有被侵犯反而很高興則不能稱為騷擾；若男生認為自己受到侵犯，則可認為騷擾，可向公安機關報案，女生會受到拘留和罰款的懲罰。」

不過，事隔3日後，男子出面發聲指出，當時可能是女生酒喝多了，而這段影片爆紅之後，許多身邊的人碰面都會學當時他驚慌失措時的動作，已經造成工作上的困擾，但事發之後，「我一直在找這個女孩，如果願意的話，我希望這個女孩看到這段話以後可以回復我，我想和妳認識一下」，急轉直下的劇情讓人霧裡看花。

對此，不少大陸網友回應，「只能說男人比女人大度，要是男人對女人這樣，不僅要賠禮道歉還要拘留七天」、「男孩子在外要保護好自己」、「這是年輕女孩。如果是中年婦女，男的會讓靠近嗎？」、「性別互換一下，如果是吳彥祖強吻我，我也會被他的性格深深吸引並且特別想要認識他」、「男孩子，一個人出門在外要注意安全，要學會保護好自己」

 

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