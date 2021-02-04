美國延長《新戰略武器裁減條約》5年　盼避免與俄羅斯軍備競賽

▲美國總統拜登延長《新戰略武器裁減條約》。（圖／路透）

文／中央社華盛頓3日綜合外電報導

美國總統拜登的政府今天把與俄羅斯的《新戰略武器裁減條約》延長5年，同時表示希望避免軍備競賽。不過，美俄關係此刻正因俄國關押異議領袖納瓦尼等議題而趨於緊繃。

法新社報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken ）在新戰略武器裁減條約（New START）到期前一天表示，美國將把條約延長5年，亦即條約允許的上限。

布林肯在聲明中表示：「拜登（Joe Biden）總統承諾透過恢復美國在軍備控制、防止核武擴散的領導地位，讓美國人民免受核子威脅。」

「美國致力於有效控制軍備，提升穩定、透明和可預期性，同時降低出現昂貴、危險軍備競賽的風險。」

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）1月29日已簽署立法，將這項條約延長5年，代表條約效期將延續至2026年2月5日。

這項條約於2010年由時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）簽署。條約限制美俄可部署的戰略核子彈頭不得超過1550枚。

布林肯也說，未來5年美國將尋求透過外交方式，對俄國「所有」核子武器做出因應，同時「減少中國現代化且擴大中的核武庫所帶來的危險」。

另外，莫斯科法院2日以違反緩刑條件為由，判處納瓦爾尼（Alexei Navalny）3年半徒刑。布林肯昨天已要求俄羅斯「立即且無條件」釋放納瓦爾尼。