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波特蘭「黑人命」暴亂還沒停…聯邦建築天天被砸　損失超過6430萬

▲▼波特蘭2020年夏季以來示威不斷，直到拜登政府上台後仍未完全平息。圖為2020年9月5日，波特蘭連續第100天抗爭。（圖／路透）

▲波特蘭2020年夏季以來示威不斷，直到拜登政府上台後仍未完全平息。圖為2020年9月5日，波特蘭連續第100天抗爭。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

美國2020夏季爆發「黑人的命也是命」（BLM）反歧視抗爭，在多個城市引發連鎖反應，其中俄勒岡州波特蘭直到近日不時出現會出現暴亂。當地檢察官表示，自從去年示威活動發生以來，抗爭活動已經造成聯邦單位至少230萬美元（約6430萬新台幣）的損失。

福斯新聞（Fox News）報導，在波特蘭市中心的聯邦法院附近，近2個多月以來幾乎每晚都會發生程度不等的騷亂，並與警方發生激烈衝突。示威者以法院為中心在區域大肆塗鴉、破窗打劫、放煙火，或是以汽油彈縱火。

由於聯邦建築反覆遭到示威者破壞，早在川普政府時期就下令聯邦官員對法院建築進行加固保護。俄勒岡州聯邦檢察官威廉斯（Billy J.Williams）向當地媒體稱，法院和其他四座政府大樓的修復與清理費用已經超過200萬美元，且隨著暴亂持續，總數還有可能繼續增加。

據稱，遭破壞的政府建築物包括伊迪絲•格林•溫德爾•懷亞特聯邦大廈（Edith Green-Wendall Wyatt Federal Building）、古斯•所羅門美國法院大樓（Gus J. Solomon U.S. Courthouse）、先鋒法院大樓（Pioneer Courthouse）和波特蘭美國移民及海關執法局大樓（ICE Building）。

雖然整場騷亂的表面原因是不滿川普政府的右翼保守政策，以及反對警察暴力執法和種族歧視，但即使拜登總統已於上月上台，波特蘭示威者仍未散去，反而現場還出現新的反拜登塗鴉。

波特蘭警方表示，當地示威者攜帶鎮暴槍、胡椒球槍和煙火爆裂物與警方對抗，並且再次破壞了移民與海關執法局建築。示威者高舉標語稱，「我們不要拜登，我們要報仇」、「我們不可被統治」。據稱，甚至連該州的民主黨總部也遭暴徒破壞。

白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）表示，「和平示威活動是民主的基石，但並不包括砸窗破壞的行為」、「這樣的行為是完全不能被接受的。」

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