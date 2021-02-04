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鐵達尼號為何至今無人敢打撈？科學家曝關鍵原因：千萬不要碰

▲▼1985年9月1日：鐵達尼號沉沒73年後殘骸終被發現。（圖／CFP）

▲鐵達尼號沉沒至今沒人打撈，有專家就曝關鍵原因。（圖／CFP）

實習記者閔文昱／綜合報導

1997年上映的美國史詩浪漫災難電影《鐵達尼號》，是根據1912年4月的鐵達尼號沉沒事故所改編而成。這艘遊輪從打造到完工，都吸引全球媒體的關注，許多政商名流都搶著訂票，無奈郵輪首航就是終航，意外造成1517人喪生，僅333具罹難者遺體被尋回，事故發生至今已109年，許多人就好奇為什麼不把這艘沉沒的豪華郵輪給打撈起來，就有科學家指出原因直言「碰不得！」

事實上，自古以來海上就時常會發生船難，因此沉沒海底的船隻不計其數，然而依現今的技術來看，要將這些船隻打撈上來並非不可能，但鐵達尼號屬於奧林匹克級的郵輪，是當時世界上體積最大也最豪華的郵輪型號，要將這樣的「龐然大物」拖出水面並不是一件容易的事，需要耗費極大的工程及人力才有可能完成。

▲▼1985年9月1日：鐵達尼號沉沒73年後殘骸終被發現。（圖／CFP）

▲科學家曾花費巨大財力和心血尋找鐵達尼號。（圖／CFP）

事實上，鐵達尼號出事後，科學家們也曾想盡辦法拯救，但花費了巨大財力和心血，卻始終一無所獲，直到1985年才在深海7千多公尺的地方找到它的蹤跡，但是海底的水壓問題，要如何打撈也成為科學家們必須克服的障礙，如何保存也極其艱難，科學家更直言警告「千萬不要碰」。

原因在於，鐵達尼號已經在海水中浸泡百年了，船隻結構以及金屬材質都受到了相當嚴重的破壞，若貿然打撈可能會使船隻無法負荷，最後徹底粉碎，即使成功打撈上來，該要如何保存也是一大難題，因此許多科學家就建議，在技術還沒辦法面面俱到顧到每個環節的今日，不去碰鐵達尼號才是最好的選擇。

▲▼1985年9月1日：鐵達尼號沉沒73年後殘骸終被發現。（圖／CFP）

▲受到海水多年的侵蝕，如今鐵達尼號的結構非常脆弱，別說打撈，即便是觸碰一下恐會碎成渣。（圖／CFP）

目前鐵達尼號也受到了聯合國教科文組織《水下文化遺產保護公約》的保護，代表著所有受到公約規範的締約國將禁止對殘骸及其物品進行掠奪、商業開發、銷售和分散。也因為歷史上有了這一次慘痛的傷亡事故，各國在海事安全條例上達成共識，於1914年通過了《國際海上人命安全公約》並定期修訂更新，安全措施受到了重大的革新。

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