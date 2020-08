影／兩棲突擊車下水測試　加速冒黑煙30秒沉沒長江　央視：當時技術尚未成熟

▲中國兩棲突擊車下水測試,不料卻沉入長江。(圖/截自《CCTV紀錄》)

實習記者閔文昱/綜合報導

Youtube頻道《CCTV紀錄》播出了一段中國兩棲突擊車在長江下水測試時當眾沉沒的畫面。由於近年中國軍武發展神速,05式兩棲突擊車更被喻為「最強兩棲戰車」,曾在2017年「裏海賽馬」的水上浮渡項目中以絕對優勢勝出,如今坎坷的研製過程播出,也引發了國內外網友一陣熱議。

影片是大陸中央電視台(CCTV)2018年製播的《軍工記憶Ⅱ》第3集節目中的片段畫面,7月22日上傳到中國以外地區才能收看的youtube《CCTV紀錄》頻道。

影片中,中國研發05式兩棲突擊車在長江重慶河段下水測試時,先在水面上轉向,接著開始加速。然而,測試衝刺到一半,車尾竟突然冒出黑煙,車體也因大量進水車頭朝下栽進水中,原本坐在車頂上的人員急忙「跳船逃生」,突擊車就這樣在眾目睽睽之下瞬間沉入江底,整個過程不到30秒,所幸並無造成人員傷亡。

時任兵器工業集團系統總體部副總工程師張帆表示,「當天晚上我們返回到這個江邊的時候,我們倆看著江水眼淚嘩就下來了,我們想就跟我們自己的孩子一樣,現在都沉到江裡頭啦,那眼淚一下就下來了。」

不過許多網友並不領情,紛紛調侃,「鐵棺材」、「中國製造不意外」、「豆腐渣」、「中共軍工業品質不敢恭維」、「反正都是要沒入水底的,無所謂。」、「鐵達尼號?」甚至有網友表示將這段影片轉發,最後慘遭「微信帳號被封7天」的下場。

事實上,畫面中的片段是發生在2002年,出事的突擊車為編號「001」的05式兩棲突擊車原型機,當初設計師為了讓車速更快,因此刻意減輕車體重量,沒想到測試失敗。如今解放軍所使用的兩棲軍車技術精進,並不斷突破航速,已克服當年的缺點。

提高車速的目的在於,按照坦克專家的推算,如果水上速度能達到1小時25公里,兩棲戰車被命中機率就將降低60%,這無疑將在實戰中挽救無數海軍陸戰隊員的生命。

該裝甲車設計師劉華表示,沉江礙於當時技術有限、電腦設備不足才出現缺陷,接下來的目標是讓裝甲車要配備自動駕駛。

▼眼見裝甲車逐漸沒入水中,車上官兵急忙「跳車」逃命,前後不到30秒裝甲車便整台沒入水中

