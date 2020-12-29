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鐵達尼號真兇身分曝光！沉船百年「法官日記」揭悲劇秘辛

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▲《鐵達尼號》電影淒美的愛情故事讓人難忘。（圖／翻攝自《鐵達尼號》劇照）

實習記者周依儒／綜合報導

英國郵輪鐵達尼號1912年4月14日發生沉船事故，共造成1500多人罹難，成為史上最嚴重船難。日前英國鐵達尼號紀錄片《Titanic's Lost Evidence》曝光了當年審理此案法官比格漢（John Bigham）的秘密日記，意外揭露了這起悲劇的真正元兇。

綜合外媒報導，根據紀錄片《Titanic's Lost Evidence》中提到，比格漢的曾孫在舊家找到了一個神秘盒子，盒子裝著一本紅色皮革的私人日記本，打開後發現筆記本上寫著，「鐵達尼號在事故發生前當晚就已經收到冰山警告，但船長史密斯卻沒有發布緊急狀況，整艘船也沒有減速，史密斯船長難辭其咎。」

▲鐵達尼號是有史以來最嚴重的沉船事故。（圖／翻攝自大英百科全書官網）

▲紀錄片揭露審理鐵達尼號沉船案的法官日記本。（圖／翻攝自大英百科全書官網）

不過歷史學家推敲史密斯沒減速的原因應是迫於無奈，原因可能要歸咎到鐵達尼號擁有者、白星航運董事長伊斯梅（Bruce Ismay ）身上，當時就是他希望船長不要放慢船速耽誤時間，這樣才可以趕緊抵達終點參加郵輪的發布記者會，所以即便船長收到危險警告，卻沒把鐵達尼號減速，導致來不及閃過冰山而失事。

比格漢的筆記內也提及，鐵達尼號上共有2224人、20艘救生艇，但當這些救生艇全部滿載時卻只能容納一半的人數。該紀錄片將於2021年1月5日在英國歷史頻道上播出。

鐵達尼號在當時是世界上最大的郵輪，載著全球最知名的政商名流，卻在撞上冰山後一夕間90度沉沒，許多人跳海後馬上遭凍死，事件造成1500多人喪生，只有700名生還者。董事長伊斯梅即是生還者之一，不過他一生受到極大的譴責，也一肩背起責任，支付鐵達尼號罹難者親屬數十萬英鎊的賠償金。

▼影片取自youtube，如遭刪除請見諒。

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