台文浪潮／切換台語模式就變一個人！演員吳子霏的反差萌：就像滷肉一定要放醬油

▲有「台版新垣結衣」稱號的新生代演員吳子霏，經常在FB上用台文分享生活，帶起一波「台文浪潮」。（圖／記者周宸亘攝，下同）



文／張惠媛

冬日午後的暖陽斜斜地灑進院子，伴著微涼的風，著一襲輕薄洋裝，在植物與光影間，熟練地以仙氣逼人的姿態和帶點調皮的眼神，於此起彼落的快門聲中穿梭，她是吳子霏，清新的氣質，被譽為「台版新垣結衣」。

第一眼見到子霏，感覺跟螢光幕上差別不大，很清新、很「仙」，但就在下一秒，馬上感受到她的視線中流露出一股不安分的氣息，果不其然，剛開始拋出問題：「子霏是台南人，台語應該不錯吧？」就得到她刻意壓低聲音的回覆：「袂䆀啦！（讀音：bē-bái，還不錯的意思）」一開口，心中那個調皮的小男孩就跑了出來。

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經常在FB上用台文分享生活觀察與工作心得的吳子霏，在新生代演員中表現亮眼，身為台南人的她，從小就操著一口流利的台語，但開始學習台文的契機，其實是因為接到了一個台語配音的工作，當時的她拿到用台文撰寫的劇本，突然間發現自己竟然看不懂，為了做好這項配音工作，她必須看懂台文，更要了解「台文」這個語言系統是如何運作的，也因此踏入了台文的世界。

「其實我發現我語感滿好的。」語帶驕傲，子霏自幼受台語文化薰陶，對台語發音的掌握度本身就頗高，學習台文後亦從中獲得不少成就感，「很多人看到我外表會認為我不會講台語。」子霏分享，台語說得好，等同於多了一種語言能力，曾經有一場戲就是在導演發現她很會講台語之後便放手讓她發揮，但不是會講就夠，她也常以台文在FB上跟網友們分享日常生活，成為演員之後，「有更多專注力在生活上。」她說。

身為演員，懂得觀察、汲取不一樣的人格特質是必要的，就像在科幻劇《獵夢特工》中飾演一位腦神經學專家，前期準備便下足功夫做了不少功課，甚至還去大學旁聽相關課程，在詮釋角色基調的同時，她的腦袋中也不停轉著「可以怎麼讓這個角色更不一樣？」都說有許多演員的名場面是即興發揮的成果，稱之為「Magic Hour」，子霏語帶謙虛地表示：「有時候會有，但目前還不多。」其實所謂「即興」，也全是演員一點一滴累積起來的硬底實力，一但碰上了「天時、地利、人和」，火花就會被激發出來。

「喜歡這件事情就去做！」目前相當享受於「演員」身份的吳子霏，也還有很多想挑戰的角色，總是說自己內心有一個小男孩的她，看完韓劇《Sweet Home》之後直說想演演看身手矯健、充滿張力的角色，又突然，想起什麼似地興奮說道：「其實我也想嘗試喜劇，像是《哲仁王后》那種！」內行人都知道喜劇才最難駕馭，這些年來子霏在螢光幕前漸漸嶄露頭角，除了外型亮眼之外，她拿出百分之兩百的努力對待每一個角色、在日復一日的日常中認真看待生活的態度才是關鍵。

無論演了多少不同的人生，子霏仍然將初衷安安穩穩地放在心上，尤其講到家鄉台南，她便會馬上轉換成台語模式，變成另外一個人，「遇到台南人的時候都會特別興奮，會直接問對方：『你台南佗位（哪裡）？』然後會想來個擁抱，經紀人就會叫我冷靜。」開啟台語模式的子霏，散發出一股如南台灣豔陽般熱烈的心情，「台語／台文對我來說，是很初衷的東西。」

原先並非帶有「推廣台文」的使命感，但因著內心的「台語魂」和「分享自己所學」的心情，在FB上用台文跟粉絲們交流，也讓她獲得許多意外的收穫，問到印象最深刻的回饋，她想了想：「突然多了很多人關注，嚇一跳！」台文作家鄭順聰也時常在她的PO文底下留言，甚至連原本不了解台文的粉絲也會回覆：「我看得懂耶！」對於這些鼓勵和支持，子霏看起來有點受寵若驚，但也因此發現其實有很多人在關注這項文化，這些「無心插柳」的收穫，也讓她有了「讓更多人看見台文的美」的動力，「如果有更多人可以因為我的分享而更喜歡這個語言，那當然是好事」子霏笑著說。

她加入許多台文社群，不定期上去「取經」，也發現只要有心，自學台文其實沒那麼困難。對於台文初學者，她建議可善用網路資源，像是YouTube影片、FB社團、台文網站及網路教材⋯⋯等，她更直接打開手機裡的台語App介紹，不過，「變調的符號很難！」就算是台語流利如子霏，也還是會遇到挫折的，「但學會之後很有成就感。」

一切換台語模式就出現性格反差，台文對她來說究竟是什麼樣的存在呢？喜愛下廚、對美食頗有研究，更有「熱愛調味料」的怪癖，若要她以調味料來形容，「我覺得台文對我來說，就像醬油之於料理一樣，是靈魂。」子霏進一步表示，因為自己從小就講台語、家人也是，而且餐桌上一定會出現滷肉，那滷肉最重要的，當然就是醬油：「你減一味，著無仝款，遮著毋是滷肉！（你減少這味道，就完全不一樣，這就不是滷肉了）」眼前的這位台南鄉親邊用台語說明。

▲特地穿上台灣設計師的作品前來拍攝，子霏在光影間穿梭，仙氣逼人。



近年來基於對本土文化的關懷，台文風潮越吹越旺，新生代演員吳子霏出自對台語文化的喜愛，在網路平台上大方地分享自己所學、與網友們交流，更因為自身的社群影響力，讓許多年輕人用全新的角度看待台語文化，或許也正是因為她時刻保有心中那個最純粹的台南性格，更能將台文的美（與滷肉的美味）一起植入生活日常，讓更多人產生共鳴，帶起另一股強勁的台文浪潮。

最後，借用子霏FB上的祝福，「sin-nî khuài-lo̍k（新年快樂）」、「pîng-an sūn-sī（平安順利）」。

場地協力：今天放假 FunJia

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