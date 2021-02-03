唐吉訶德徵員工「限50歲以內」！ 遭檢舉就業歧視　勞動局要查了

記者趙蔡州／綜合報導

日本知名連鎖店唐吉訶德1月在西門町開幕，開幕當天吸引超過千人到場排隊，瞬間成為台灣網路的熱門討論話題，不過有人發現唐吉訶德刊登徵才廣告，竟然開出「年齡限制50歲以內」引起爭議。對此，勞動局證實，確實有接獲民眾投訴，若查證屬實將依法開罰。

唐吉訶德在台灣西門町展店，透過網路刊登一則徵才訊息，職缺寫上「急徵現場清潔人員」，並且早班、中班及夜班等不同時段，最後則是「年齡限制50歲以內」。勞動局證實，他們確實有接獲民眾投訴，如果真的是業者發布的徵才廣告，業者就涉嫌違反就業服務法第5條，可以開出30萬到150萬元罰鍰。

唐吉訶德表示，公司確實有委託外包公司徵才，但對於對方列出的內容並不知情。涉事外包公司則出面澄清，徵人備註的年齡限制是員工誤植，當時員工為了趕時間，刊登徵才廣告時沒有給主管審核，一切都是員工個人工作疏失，對唐吉訶德深感抱歉。

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▲唐吉訶德刊登徵才廣告，開出「年齡限制50歲以下」。（圖／記者蔡惠如攝）

台北市勞動局表示，為保障國民就業機會平等，僱主徵才不能有年齡、身份、國籍等限制，除非法律有明文規定。勞動局科長施貞夙說「像是保全行業的從業人員目前就開放到70歲，所以這種（限制）必須要看它的工作屬性，法律上有沒有專業法規的限制。」

勞動局未來會請唐吉訶德、外包公司針對事件進行說明，調查兩者是否有簽署契約、是否有要求進行相關的年齡限制，還是單純只是員工疏失，相當的細節都必須要去查證，若有違法的情況就會依法開罰。