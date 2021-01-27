控唐吉訶德賣過期1天蛋糕　台北男吃光才發現：太誇張

記者黃翊婷／綜合報導

台北李姓男子聲稱，25日晚間7時許前往日前盛大開幕的唐吉訶德西門店購物，並買了一個抹茶蛋糕送給朋友吃，結果吃完了才發現蛋糕已經過期一天。雖然李男表示已經獲得退費、賠償，但目前業者尚未正式對此發表聲明。

▲唐吉訶德西門店自19日開幕以來，人潮依舊天天爆滿。（圖／記者鮑璿安攝）

李男向《聯合新聞網》投訴，25日前往唐吉訶德西門店，發現架上還有10多個抹茶蛋糕，於是買了一個和朋友一起享用，結果當天晚上吃完才發現，蛋糕的保存期限只到24日，起初以為蛋糕是日本製作，因為運送時間太長才會過期，但仔細一看，產地竟然是寫台灣，讓他忍不住直呼太誇張，事後向店家熟食部經理聯繫有獲得退費，並可以在熟食區任選數樣商品當作補償。不過，唐吉訶德西門店截至出稿前，仍尚未針對此事發表任何聲明。

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消費者買到過期蛋糕的消息傳開後，掀起PTT八卦板網友正反意見熱議，有人覺得唐吉訶德西門店19日才剛盛大開幕，結果一週後就被爆出問題，未免太快了，「賣過期食物是很嚴重的疏失，可以罰錢的」、「排成這樣是怎麼過期的」、「過期沒確實下架真的不應該，不過那款（蛋糕）期限也只有3天」。

也有網友質疑，生鮮食品應該都有動態條碼，如果真的是在架上就已經過期，結帳時怎麼刷得過，整起事件可能還有一些疑點需要釐清。